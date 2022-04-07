طريقة عمل القطايف المشوية بالجبن والفستق الحلبي

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تعتبر القطايف المشوية من الحلويات الرمضانية اللذيذة، والتي لا تخلو منها سفرة شامية، أو عربية في شهر رمضان، وفي هذا المقال تعلمي وصفة جديدة عن القطايف المشوية بالجبن والفستق، وهي من الحلويات السهلة والشهية.

أولا: المقادير ومكونات التحضير

أولاً: قبل أي شئ، علينا بتحضير الشربات، أو القطر، والذي يسميه البعض الشيرة، ولكي نقوم بتحضير الشيرة علينا بالإتيان بالمكونات الآتية:

كوب من السكر. ملعقة صغيرة من ماء الورد. قليل من عصير الليمون، نصف ليمونة على سبيل المثال. كوب من الماء.

وبعد ذلك علينا بالإتيان بباقي المقادير والمكونات وهي:

ثانياً: الفستق الحلبي بمعيار ربع كوب مجروش ناعم.

الحلبي بمعيار ربع كوب مجروش ناعم. ثالثاً: عدد 2 ملعقة سكر بودرة.

عدد 2 ملعقة سكر بودرة. رابعاً: كوب من الجبن الأبيض المحلي.

كوب من الجبن الأبيض المحلي. خامساً: ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من السمن. سادساً: ملعقة صغيرة من ماء الزهر (الورد).

ملعقة صغيرة من ماء الزهر (الورد). سابعاً: نصف كيلو قطايف جاهز.

ثانياً: طريقة عمل الشربات أو الشيرة

ولكي نجهز الشربات، نأتي بالسكر ونضع عليه الماء في قدر ونضعه على النار، ونحرك حتى يتم ذوبان السكر في الماء، ثم نضيف عصير الليمون بنسبة قليلة، ونقلب حتى تختلط المكونات ببعضها، ثم نرفعها من النار ونضيف إليها ماء الزهر، ونوزعها ساخنة على القطايف، كما سيتضح في نهاية خطوات العمل.

ثالثاً: خطوات العمل والتحضير

وفي عملية التحضير والعمل، يجب دوماً الانتباه إلى الإتقان في عملية الخلط للمكونات جيدا، وذلك لأن سر لذة الطعم في قوة الخلطة، وإليك الخطوات بالترتيب.