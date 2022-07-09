يبحث المثير من الناس عن طريقة عمل الفتة باللحمة في أيام عيد الأضحى حيث أنها من الأكلات المشهورة في عيد الأضحى، وهي تعتبر من العادات والتقاليد لدى الشعب المصري، فلا يخلو بيت مصري منها أيام العيد الكبير “عيد الأضحى المبارك“، لذلك سوف نقدم بكم في السطور القليلة الماضية طريقة عملها.

المكونات لعمل الفتة باللحمة

أولاً : لحم بحجم كيلو مقطع إلى قطع متوسطة

ثانياً : ستة أكواب من الماء

ثالثا : نصف كيلو أرز أبيض

رابعا : أربعة فصوص من الثوم

خامساً : ثم عصير طماطم

سادساً : نصف كوب من الخل

سابعاً : واحد بصلة وتكون بصلة متوسطة الحجم

ثامناً : ورق لورا

تاسعاً : حبهان

عاشراً : اثنين ملعقة صغيرة من الملح

بعد ذلك ١ / ٤ ملعقة صغيرة من الكمون

ثم واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ثم اثنين رغيف خبز بلدي

وأخيراً أربعة ملاعق من السمنة

طريقة عمل الفتة باللحمة في عيد الأضحى

١– غسل اللحمة جيداً ثم تركها وتتم تصفيتها في مصفاة.

٢– إحضار إناء كبير ثم يتم وضع ماء به، وتركه والانتظار حتى يغلى، بعدها وضع قطع اللحم في الماء.

٣– تقطيع البصل إلى قطع صغيرة ويضاف إلى اللحمة لتجهيز الشوربة.

٤– إضافة الفلفل الأسود حسب الرغبة في ضبط طعمه، وورق اللورا والحبهان.

٥– الانتظار حتى تنضج اللحمة تماماً، بعدها ضيفي الملح لتصبح الشوربة جاهزة.

٦– احضر طاسة ويضع بها السمنة، ثم يقطع الخبز إلى قطع صغيرة، ثم تحميصه بالسمن، حتى يأخذ اللون الذهبي المحمر.

٧– ثم جلب إناء، ووضع السمن ثم وضع الأرز بعد غسله ثم وضع الماء والملح، والانتظار حتى ينضج.

٨– ثم تأتي بطاسة ويضع بها قليل من السمن، ثم إضافة الثوم والانتظار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم إضافة الخل وعصير الطماطم،والانتظار حتى تتسبك تماماً.