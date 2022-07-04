طريقة عمل الفتة باللحمة الضانى فى أيام عيد الأضحى

من المعروف أن إعداد وجبة الفتة لا بد منها في كل بيت مصري في أيام عيد الأضحى حيث تعد سهلة التحضير و ذات مذاق شيق مع اللحمة الضاني ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم خطوات تحضير الفتة ومقادير ومكونات اللازمة لعمل طبق فتة باللحمة الضاني.

أولا مقادير المطلوبة لعمل فتة باللحمة

يجب تحضير عدد من مكونات الأساسية لعمل طبق الفتة أحضار لحمة ضاني من الكتف ويتم سلقها على النار

وتحضير باقي مقادير مطلوبة مثل (ملح – خل – ورق لورا – حبهان – مسكتة – جزر – زعتر -طماطم – روزمارى – بصل – كرفس – ثوم – أرز – خبز)

طريقة تحضير فتة باللحم الضاني

تتم أولا عملية سلق اللحمة لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويتم تحميرها في ملعقة سمنة بلدي حيث يتم تغيير لونها للبنى الفاتح

يتم بعد ذلك تحمير الخبز أيضا في سمن بلدي وتقطعية مكعبات أو قطع متساوية لمدة دقيقتين حيث يصبح مقرمش

تحمير الثوم أيضا مع أضافه ملعقتين من الخل

تحضير الصلصلة بإضافة خل وثوم على الصلصلة وأيضا ملعقة كبيرة من مرق اللحمة الضاني

يتم تحضير طبق كبير مناسب لجميع مكونات الفتة يتم وضع بداخلة أولا قطع الخبز بعد ان تم تحميرها ثم أضافه خليط الثوم مع الخل بعد تحميره أيضا ونضيف ملعقة أو اثنين من الصلصة ثم أضافه الأزر الأبيض ثم نضيف باقي مكونات الصلصلة على الأزر وأضافه اللحمة