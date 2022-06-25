وصفات طبخ

طريقة عمل الشيش طاووق

الشيش طاووق هي واحدة من الأكلات اللذيذة والشهية، فيمكنكَ إعداده في العزائم والمناسبات، ولاسيما إذا كان أبناؤك من  محبين الوجبات سريعة التحضير فنقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق المنجزة والسريعة، حيث يمكنكِ تحضيرها ببساطة و بألذ طعم وفي أسرع وقت ستحصلين علي وجبة شهية مميزة.

طريقة عمل الشيش طاووق

وصفة منجزة لإعداد ألذ شيش طاووق

لإعداد ألذ شيش طاووق علي الأطلاق تستطيعين تقديمه لعائلتك أو إعداده في العزائم للضيوف أو في المناسبات الخاصة يجب عليكي معرفة المكونات الخاصة بالأكلة وتكون كالتالي:

طريقة تحضير شيش طاووق بالفرن لذيذة وسريعة والطعم مثل المطاعم

  • دجاج مقطع مكعبات.
  • زيت زيتون.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • ثوم مفروم.
  • بصل مكعبات.
  • فلفل ألوان مقطع إلي مكعبات.
  • ببريكا.
  • كاتشب.
  • مستردة.
  • زبادي.
  • طماطم مقطعة.

طريقة تحضير شيش طاووق شهي

بعد تجهيز جميع المكونات الخاصة بتحضير الشيش طاووق يتم إتباع الخطوات التالية:

  • توضع مكعبات الدجاج في إناء غويط.
  • يتم وضع زيت الزيتون والببريكا والملح والفلفل الأسود مع إضافة الثوم المفروم والكاتشب والمسطرة ومعهم الزبادي مع مكعبات الدجاج في الإناء.
  • يتم خلط المكونات جيدًا سويًا حتي تتغلغل التوابل داخل الدجاج.
  • يتم تغطية الإناء جيدًا وتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو أكثر.

قومي بتحضير شيش طاووق لذيذ بسهولة

بعد التأكد من مرور الوقت المطلوب لتتبيل الدجاج جيدًا في الثلاجة، عليكي أن تقومي بالخطوات التالية:

  • عليكي وضع الدجاج مع الفلفل الرومي الألوان والطماطم والبصل في السيخ المخصص له.
  • بعد ذلك قومي برص الشيش طاووق علي صينية مناسبة.
  • قومي بإدخال الصينية إلي الفرن حتي تمام النضج.
أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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