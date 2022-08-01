طريقة عمل الشركسية على أصولها وكيفية تحضيرها بكل سهولة في منزلك

هذه الأكلة من الأكلات المصرية المشهورة، وهي من الوجبات المميزة لدى الكثير من الأشخاص، وان طريقة عمل الشركسية وخطوات تحضيرها سهلة، وبسيطة، وتقدم على السفرة في وجبة الغذاء سوف نتعرف معًا على طريقة عمل الشركسية من خلال مقالنا هذا تابعونا.

طريقة عمل الشركسية

سوف نوضح لكم طريقة عمل الشركسية، حيث أنها من أبسط الطرق في تحضيرها، كما أنها محببه ومميزة لدى الكثير، و شهية، ورائعة، للتعرف على الطريقة تابع التالي:

المقادير

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ حبة من بصلة كبيرة الحجم مفرومه ناعم.

٢ قطع من صدور الدجاج المقطع.

١ ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

١ ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من عين الجمل، والجوز.

٢ فص من الثوم.

٣ قطع من خبز التوست.

١ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتحميص خليط الجوز.

٤/١ كوب من مرق الدجاج.

القليل من الأرز المطبوخ حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية قومي بتسخين ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

وبعد ذلك قومي بإضافة البصل مع التقليب الجيد حتى أن يذبل البصل، ويأخذ لون ذهبي.

ومن ثم قومي بوضع قطع صدور الدجاج المقطعة، مع التقليب مع البصل حتى تمام النضج.

قومي برش الدجاج بالبهارات الشاورما، والملح.

ثم بعد ذلك ضعي المزيج في طبق جانبي.

ثم بعد ذلك في المطحن الكهربائي ضعي حبات الجوز، مع عين الجمل، مع ٢ فص من الثوم، وخبز التوست الطري ثم قومي بطحن المكونات جميعها إلى أن تتشكل لديك مزيج يشبه الفتات.