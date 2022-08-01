طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم طريقة سهلة جداً
السمبوسك تعد من أجمل وأشهى أنواع المقبلات ذات المذاق الطيب واللذيذ ، يحبها الجميع حيث يمكن إعدادها بطرق كثيرة جدا مع اختلاف الحشوات منها باللحمة المفرومة، ومنها بالسبانخ ومنها بالجبنة. اليوم سنعرض لكم طريقةُ عمل السمبوسك باللحمة المفرومة.
المقادير
العجينة
- 4 أكواب دقيق
- 2 كوب ماء
- 2/1 كوب زيت ذرة
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
- 1/4 ماء كوب
- رشة ملح
للحشوة
- لحمة مفرومة ناعمة
- بقدونس
- 2بصلة
- صنوبر
- ملح + فلفل
الطريقة
لعمل العجينة
1 .نضع الدقيق في وعاء ونضيف الماء والزيت والملح.
2 .نذيب الخميرة في 4/1 كوب ماء فاتر ثم نضيفها إلى المقادير السابقة ونعجنها
جيدا.
3 .نضع العجينة في وعاء عميق ونغطيها بمنشفة مبلولة ونتركها مقدار ساعة.
لعمل الحشوة
4 .نقلي اللحمة والبصل المفروم والصنوبر ثم نضيف البقدونس الناعم.
5 .نحشى العجين بالشكل المرغوب.