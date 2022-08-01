وصفات طبخ

طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم طريقة سهلة جداً

السمبوسك تعد من أجمل وأشهى أنواع المقبلات ذات المذاق الطيب واللذيذ ، يحبها الجميع حيث يمكن إعدادها بطرق كثيرة جدا مع اختلاف الحشوات منها باللحمة المفرومة، ومنها بالسبانخ ومنها بالجبنة. اليوم سنعرض لكم طريقةُ عمل السمبوسك باللحمة المفرومة.

المقادير

العجينة

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  • 4 أكواب دقيق
  • 2 كوب ماء
  • 2/1 كوب زيت ذرة
  • 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
  • 1/4 ماء كوب
  • رشة ملح

للحشوة

  • لحمة مفرومة ناعمة
  • بقدونس
  • 2بصلة
  • صنوبر
  • ملح + فلفل

الطريقة

لعمل العجينة

1 .نضع الدقيق في وعاء ونضيف الماء والزيت والملح.
2 .نذيب الخميرة في 4/1 كوب ماء فاتر ثم نضيفها إلى المقادير السابقة ونعجنها
جيدا.
3 .نضع العجينة في وعاء عميق ونغطيها بمنشفة مبلولة ونتركها مقدار ساعة.

لعمل الحشوة

4 .نقلي اللحمة والبصل المفروم والصنوبر ثم نضيف البقدونس الناعم.
5 .نحشى العجين بالشكل المرغوب.

حمزة محمد قحمان

الكاتب : حمزة محمد قحمان عضو نشط وكاتب في موقع نجوم مصرية لديه خبرة أكثر من 4 سنوات في هذا المجال مهتم بالكتابة في المواضيع العامة والمتنوعة . - وهو فلسطيني الجنسية ، درس الطب البشري في جمهورية مصر العربية
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