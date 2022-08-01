طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم طريقة سهلة جداً

السمبوسك تعد من أجمل وأشهى أنواع المقبلات ذات المذاق الطيب واللذيذ ، يحبها الجميع حيث يمكن إعدادها بطرق كثيرة جدا مع اختلاف الحشوات منها باللحمة المفرومة، ومنها بالسبانخ ومنها بالجبنة. اليوم سنعرض لكم طريقةُ عمل السمبوسك باللحمة المفرومة.

المقادير

العجينة

4 أكواب دقيق

2 كوب ماء

2/1 كوب زيت ذرة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/4 ماء كوب

رشة ملح

للحشوة

لحمة مفرومة ناعمة

بقدونس

2بصلة

صنوبر

ملح + فلفل

الطريقة

لعمل العجينة

1 .نضع الدقيق في وعاء ونضيف الماء والزيت والملح.

2 .نذيب الخميرة في 4/1 كوب ماء فاتر ثم نضيفها إلى المقادير السابقة ونعجنها

جيدا.

3 .نضع العجينة في وعاء عميق ونغطيها بمنشفة مبلولة ونتركها مقدار ساعة.

لعمل الحشوة

4 .نقلي اللحمة والبصل المفروم والصنوبر ثم نضيف البقدونس الناعم.

5 .نحشى العجين بالشكل المرغوب.