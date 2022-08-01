طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم بأبسط الطرق ويمكنك صنعها بكل سهولة
يعتبر هذا الطبق من الأطباق المفيدة وهو يعرف بطبق السبانخ باللحم المفروم وهو من الوجبات المميزة، والشهية التي لا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأفراد، فهو طبق رئيسي يمكن تناوله في وجبة الغداء، وسوف نذكر طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم مقادير، وطريقة عمل السبانخ باللحم المفروم من خلال هذا المقال تابعونا.
طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم
نذكر معاً المكونات اللازمة لهذا الطبق المميز، والذي يمتاز باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية:
المقادير
- 250 جرام من اللحم المفروم، بحيث يكون قليل الدسم.
- ١ كيلو من ورق السبانخ.
- ١ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ١ حبة من البصل ذات حجم صغير.
- ٥ حبات من الثوم.
- ملعقة وربع ذات حجم صغير من الملح.
- ٢/١ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات السبع.
- ملعقة و ٢/١ ذات حجم كبير من زيت الطعام النباتي.
- كوب واحد من الماء.
- للتزيين يتم إحضار القليل من الصنوبر المقلي، مع كزبرة خضراء مفرومة.
طريقة تحضير السبانخ باللحم المفروم
- في البداية يتم فرم كلا من الكزبرة، والبصل، ثم يتم هرس حبات الثوم، وإزالة العروق من أوراق السبانخ، ويتم فرمه بحيث يكون ذو ملمس خشن، وبعدها يغسل جيداً.
- وبعد ذلك قم بوضع الزيت النباتي داخل الوعاء، ويترك حتى يسخن، وتكون الحرارة مرتفعة، ويتم قلي البصل المفروم، والقليل من مفروم الثوم إلى أن يكون لون الخليط شبه شفاف، مع الاستمرار في التقليب لكي لا يحترق.
ومن ثم يتم إضافة اللحمة المفرومة، وخليط البهارات السبع، والفلفل الأسود والملح، ويتم قلي اللحم جيداً إلى أن يكون لونه قريب من اللون البني، مع الاستمرار في التقليب.
- يتم خفض الحرارة بحيث تكون متوسطة ثم يتم وضع السبانخ بحيث يتم إضافة كمية قليلة منها ثم يتم التقليب، وتضاف كمية أخرى وتقلب وهكذا إلى أن يتم وضع السبانخ بأكملها، ويتم التقليب حتى تذبل السبانخ.
- يتم إضافة الماء بحيث يكون ساخن، والملح المتبقي ويترك الخليط على النار يغلي، وذلك لمدة ثلاث دقائق، ثم يتم إضافة الكزبرة الخضراء المفرومة مع ترك كمية بسيطة للتزيين، ثم إضافة الثوم المتبقي، ويترك إلى أن يغلي جيداً لمدة ثلاث دقائق تقريباً، لا يتم تغطية الوعاء.
- يتم تزيين طبق التقديم بالصنوبر، والكزبرة ويمكن تقديم هذا الطبق مع البرغل، أو الأرز، وبالهنا والشفا.