طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم بأبسط الطرق ويمكنك صنعها بكل سهولة

يعتبر هذا الطبق من الأطباق المفيدة وهو يعرف بطبق السبانخ باللحم المفروم وهو من الوجبات المميزة، والشهية التي لا غنى عنها، والتي يفضلها العديد من الأفراد، فهو طبق رئيسي يمكن تناوله في وجبة الغداء، وسوف نذكر طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم مقادير، وطريقة عمل السبانخ باللحم المفروم من خلال هذا المقال تابعونا.

طريقة عمل السبانخ باللحم المفروم

نذكر معاً المكونات اللازمة لهذا الطبق المميز، والذي يمتاز باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية:

المقادير

250 جرام من اللحم المفروم، بحيث يكون قليل الدسم.

١ كيلو من ورق السبانخ.

١ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

١ حبة من البصل ذات حجم صغير.

٥ حبات من الثوم.

ملعقة وربع ذات حجم صغير من الملح.

٢/١ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة و ٢/١ ذات حجم كبير من زيت الطعام النباتي.

كوب واحد من الماء.

للتزيين يتم إحضار القليل من الصنوبر المقلي، مع كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة تحضير السبانخ باللحم المفروم