ستتناول في هذا المقال طريقة عمل الديك الرومي المشوي اللذيذ، والذي له فوائد عديدة منها أنه يمد الجسم بفيتامينات ب المهمة لتقوية الأعصاب ولصحة الجسم، كما أنه يساعد في الحفاظ على أن تكون نسبة الأنسولين في المعدل الطبيعي، ولكن نظرا لسعره المرتفع، فإنه نادرا ما يتناوله الناس، وفي حالة شرائهم له، يرغبون في قراءة أكثر من وصفة، لإعداده بطريقة خرافية، إليكم الطريقة ببساطة.

مقادير عمل الديك الرومي المشوي في الفرن

ديك رومي كامل (6 – 8 كيلوجرامات).

كوب من الزبدة المُذابة.

كوب من عصير البرتقال.

بصلة كبيرة مقطعة لشرائح.

3 ثمرات من الكرفس مقطعة لشرائح.

2 ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الروزماري طازج و مفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

المكونات لنقع الديك الرومي وتنظيفه

2 لتر من الماء البارد أو أكثر حسب الحاجة.

نصف كوب من الملح.

ربع كوب من السكر.

ثمرة من الليمون.

طريقة تحضير الديك الرومي المشوي في الفرن

قومي بغسل الديك تحت الماء الجاري جيدًا من الخارج والداخل، ثم قومي بوضعه في ماء النقع، واتركيه لمدة ساعتين جانبًا.

اغسلي الديك الرومي جيدًا تحت الماء الجاري.

في إناء اخلطي المكونات المذكورة في الأعلى من الزبدة المذابة وعصير البرتقال والبصلة والكرافس والزعتر والروزماري والبهارات والملح والفلفل والثوم ودبس الرمان جيدًا.

ثم تبلي الديك بالخلطة جيدًا، واتركيه لمدة لا تقل عن الساعتين، وإن كان يوم فهو أفضل.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 لمدة 30 دقيقة، ثم ضعي الديك في الفرن بعد تغطيته بورق الفويل لمدة ساعة على درجة حرارة عالية، ثم قومي بتهدئة النار واتركيه حتى ينضج.

ارفعي ورق الفويل وادهني وجه الديك بالسمن وأشعلي الشواية واتركيه حتى يحمر.

ملحوظة قد تصل مدة نضج الديك الرومي لخمس ساعات، وذلك حسب حجم الديك.

أخرجيه من الفرن وقدميه وبالهناء والعافية.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة عمل الديك الرومي المشوي في الفرن ، نتمنى أن تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.