انتشرت في الآونة الأخيرة حلوى الديسباسيتو، وسارع الناس لشرائها من محلات الحلويات، ونالت إعجاب الكثير من الناس، إليكِ طريقة صنعها في المنزل، جربيها وشاركيها مع أصدقائك.

المقادير

5 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

واحد ونصف كوب من الدقيق.

واحد ونصف كوب من الكاكاو.

3 ملاعق صغيرة من الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ربع كوب من سكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 صفار بيض.

نصف كوب حليب بارد.

كوب وثلاثة أرباع كوب من الحليب الساخن.

ثلاثة أرباع كوب من النوتيلا.

ملعقة كبيرة نوتيلا.

نصف كوب من الكريمة.

كوب من البندق المبشور حسب الرغبة.

الطريقة

في إناء عميق، ضعي أربع بيضات وربع ملعقة الفانيليا واضربيهم معاً، ثم أضيفي كوب الزيت والسكر والدقيق وكوب وربع من الكاكاو والبيكينج باودر ثم امزجي الخليط جيداً.

ضعي الخليط في صينية الكيك وأدخليه الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 20 دقيقة.

في مقلاة على النار، ضعي سكر البودرة مع النشا والبيضة وصفار البيض وربع ملعقة من الفانيليا ونصف كوب من الحليب العادي وكوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

قلبي المكونات على النار جيداً، حتى يصبح القوام سميكًا بعض الشيء.

في وعاء عميق، ضعي كوب إلا ربع من النوتيلا ونصف كوب الكريمة وكوب البندق المبشور، ثم قلبي المكونات جيداً.

في وعاء عميق آخر، ضعي كوب الحليب الساخن وثلاثة ملاعق صغيرة من الكاكاو والملعقة الكبيرة من النوتيلا ثم قلبي المكونات جيداً.

استخدمي خلة أسنان لإحداث ثقوب صغيرة في الكيك، ثم أضيفي خليط الحليب مع النوتيلا والكاكاو، ثم أضيفي الكريمة و مزيج الشوكولاتة بالبندق.

ضعي القليل من البندق المبشور على وجه الديسباسيتو لتكون جاهزة للتقديم، وبالهناء والشفاء.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل حلوى الديسباسيتو الرائعة، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.