طريقة عمل الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة 2 18/1/2022 - 6:02 م

يعتبر الحواوشي من المعجنات المصرية المحشوة باللحم المفروم وتعتبر من الأكلات التى تضاف الى الأطباق الرئيسية، تحتوي أيضا هذه المعجنات على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تمد الجسم بالطاقة اللأزمة للقيام بالعمليات النشاط و الحيوية للجسم المختلفة، في هذه المقالة ، سوف نتعرف على طريقة عمل الحواوشي فى المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

طريقة عمل الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة 1 18/1/2022 - 6:02 م

عمل الحواوشي في المنزل

المكوّنات:

  • 500 جرام من اللحمة المفرومة.
  • 1 حبة بصل كبيرة او متوسطة الحجم مبشور.
  • 1 حبة طماطم مقطعة شرائح صغيرة.
  • 1 عود  فلفل حار مفروم جيدا.
  • أرغفة الخبز.
  • زيت نباتي.
  • رشة خفيفة من كل من: الملح، والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة، والقرفة، والكمون، والزنجبيل المطحون، والسمنة .

طريقة التحضير:

  • اولأ نقوم بوضع اللحمة في وعاء عميق، ثم بعد ذالك نقوم باضافة الطماطم بعد تقطيعها الى شرائح صغيرة ونقوم أيضا باضافة البصل المبشور.
  • ثانيا نقوم باأضافة معلقة صغيرة كلا من الملح، والتوابل، والزيت، والفلفل الحار أيضا ليعطى طعما جيدا، ونقوم بوضع كمية من اللحمة في رغيف من الخبز.
  • ثالثا نقوم بوضع القليل من الزيت في الصينية، بعد ذالك نقوم بوضع الأرغفة الجاهزة فى الصينية، ونقوم بدهن الأرغفة بالسمنة باستخدام الفرشاة المستخدمة للطعام، ونقوم بادخال الصينية إلى الفرن حتى تتحمر الحواوشي واخيرا نقوم بتقديم الحواوشي مع البطاطا، وسلطة الطحينية وتقديمها لأفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.
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عايد راضى

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