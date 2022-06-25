طريقة عمل الحواوشى الجبار
يعتبر الحواشي من الأكلات المفضلة لدى الصغار والكبار لمذاقه اللذيذ ويتم تحضيره فى محلات المشويات بشكل كبير، وهناك طرق متعددة لعمل الحواوشي، وسوف نقوم بعمل طريقة سهلة وبسيطة للحواوشي فى المنزل مثل المطاعم، ويوجد طرق متعددة لعمل الحواوشى فى المنزل وإليك هذه الطريقة الجبارة بطعم شهى وما أروع من ذلك.
مكونات عمل الحواوشى
- كيلو من اللحم المفروم.
- كيلو من البصل .
- ربع كيلو من اللية الضانى المفرومه.
- عيش بلدى.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- 2 طماطم مبشورة.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة خضراء مفرومة.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
طريقة تحضير الحواوشى
- نقوم بوضع البصل المفروم فى وعاء ونضيف البقدونس والكزبرة الخضراء والفلفل الرومى والطماطم.
- نقوم بإضافة البهارات والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكزبرة الناشفة.
- نقوم بخلط المكونات مع بعض بشكل جيد ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونخلطها مع المكونات لكي تتجانس مع بعض.
- نقوم بوضع الليه الضانى المفرومه مع مكونات الحواوشى ونخلطها جيدًا لتعمل على مذاق جميل ومميز.
- نقوم بتجهيز العيش افتحى العيش فتحة صغيرة ثم قومى بوضع كمية مناسبة من الحواوشى وقومي بتوزيع اللحم بشكل متساوي.
- قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- قومى بإحضار صاج وادهنى الصاج بقليل من الزيت .
- ضعى الحواوشى فى الفرن على الرف المتوسط من الفرن واتركيه نصف ساعة حتى النضج.
- اخرجى الحواوشى من الفرن وقومي بتقديم الحواوشى وبالهنا والشفا.