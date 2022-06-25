طريقة عمل الحواوشى الجبار

يعتبر الحواشي من الأكلات المفضلة لدى الصغار والكبار لمذاقه اللذيذ ويتم تحضيره فى محلات المشويات بشكل كبير، وهناك طرق متعددة لعمل الحواوشي، وسوف نقوم بعمل طريقة سهلة وبسيطة للحواوشي فى المنزل مثل المطاعم، ويوجد طرق متعددة لعمل الحواوشى فى المنزل وإليك هذه الطريقة الجبارة بطعم شهى وما أروع من ذلك.

مكونات عمل الحواوشى

كيلو من اللحم المفروم. كيلو من البصل . ربع كيلو من اللية الضانى المفرومه. عيش بلدى. ربع كيلو فلفل رومي. 2 طماطم مبشورة. بقدونس مفروم. كزبرة خضراء مفرومة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 ملعقة من الملح. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

طريقة تحضير الحواوشى