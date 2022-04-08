طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالفستق الحلبي بطعم مميز وشهي جداً
الحلاوة الطحينية من الحلويات الشعبية اللذيذة المحببة لكل الناس الصغار والكبار أيضاً فهي شهية وذات مذاق رائع واقتصادية جداً في التحضير وسوف أعرفك سيدتي على عمل الحلاوة الطحينية في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من السوبر ماركت فطريقة عمل الحلاوة بسيط جداً وتعتمد الحلاوة بشكل أساسي على“السمسم” فالسمسم له فوائد عديدة جداً ومفيدة لصحة الإنسان فهو مصدر غني بالبروتين الذي يساعد على صحة الجسم، ومصدر غني بمضادات الأكسدة ، وغني بفيتامين ب، وغني بالمعادن، وغني بالكالسيوم، و الفسفور، و المغنيسيوم، والحديد، و الزنك وتستطيعي سيدتي أن تضيفي المكسرات إلى الحلاوة لترفعي من قيمتها الغذائية فمن الممكن أن تضيفي إليها الزبيب، والبندق، والفستق ومن الممكن أن تضيفي إليها الكاكاو لتضيفي إليها طعم الشوكولاته وسوف أعلمك اليوم سيدتي في هذا المقال على طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالفستق الحلبي بطريقة سهلة وبسيطة وبعد أن تصنعيها بنفسك في المنزل تستطيعي أن تصنعي منها ساندوتشات حلاوة بالقشطة، وحلاوة بالعسل، وحلاوة بالشوكولاته، وتقديمها بعد ذلك لأطفالك وكل أفراد أسرتك.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
المكونات
- 1 كوب سكر بودرة
- 1 كوب من اللبن البودرة
- 1 كوب من الطحينة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- كمية من الفستق الحلبي
طريقة التحضير
- أحضرى سيدتي طبق عميق وضعي فيه اللبن البودرة، والسكر البودرة وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً وبعد ذلك ضيفي الطحينة بالتدريج والفانيليا واخلطيهم مع بعض جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك ومتجانس.
- أحضري علبة محكمة الغلق وضعي فيها كيس بلاستيك وقومي بوضع الفستق الحلبي وبعد ذلك ضعي خليط الحلاوة وأغلقي العلبة وبعد ذلك ضعي العلبة في الثلاجة لمدة 3ساعات أو أكثر حتى تتماسك.
- أخرجي الحلاوة من الثلاجة وقطعيها وقدميها بعد ذلك لأطفالك فسيعجبون بها كثيراً فهي شهية ولذيذة جداً ومغذية وقدميها مع الخبز الساخن لكي تحصلي على طعم رائع و مذاق مميز.