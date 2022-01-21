طريقة عمل الثومية السوري في البيت زي المطاعم بتكلفة بسيطة لا تذكر
نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل الثومية السورية على أصولها وبمذاق أفضل وألذ من المطاعم، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة الثومية بدلاً من شرائها من المطاعم وخاصة أنها من أكثر أنواع الصوصات المحببة لدى الصغار والكبار، وعبر هذا المقال سنوفر إليكم خطوات عمل الثومية بمكونات موجودة في كل بيت وبتكلفة بسيطة لا تذكر.
مكونات عمل الثومية السوري
- نصف كوب من النشا.
- كوب ونصف من الماء.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من الخل.
- عصير ليمونه واحدة
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 6 ملاعق من الزيت النباتي.
خطوات عمل الثومية في البيت
- في البداية أحضري وعاء وأضيفي فيه النشا والماء واخفقي المكونات سوياً على البارد ثم يتم رفعهم على نار هادئة.
- استمري فى خفق المكونات حتى يبدأ القوام أن يثقل ويصبح شبيه للفازلين، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد تماماً.
- أحضري الخلاط الكهربائي وأضيفي فيه خليط النشا ومعه كوب الزبادي وربع كوب من الماء والخل واخفقي المكونات في الخلاط.
- بعد ذلك أضيفي إليهم الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود واخفقي مرة أخرى.
- في النهاية أضيفي الزيت بشكل تدريجي على تحصلي على قوام الثومية المفضل إليكي والذي يكون في المطاعم.
- يمكن تقديم صوص الثومية بجانب سندوتش الشاورما السوري أو بجانب وجبة فتة الشاورما.