طريقة عمل الثومية السوري في البيت زي المطاعم بتكلفة بسيطة لا تذكر

نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل الثومية السورية على أصولها وبمذاق أفضل وألذ من المطاعم، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة الثومية بدلاً من شرائها من المطاعم وخاصة أنها من أكثر أنواع الصوصات المحببة لدى الصغار والكبار، وعبر هذا المقال سنوفر إليكم خطوات عمل الثومية بمكونات موجودة في كل بيت وبتكلفة بسيطة لا تذكر.

مكونات عمل الثومية السوري

نصف كوب من النشا.

كوب ونصف من الماء.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من الخل.

عصير ليمونه واحدة

3 فصوص من الثوم المهروس.

ملح.

فلفل أسود.

6 ملاعق من الزيت النباتي.

خطوات عمل الثومية في البيت