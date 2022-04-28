طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل بكل سهولة
البيتزا من الأكلات السريعة المفضلة لدى الكبار والصغار وهى مغذية لاحتوائها على الخضروات والبروتين في اللحوم والكالسيوم الموجود في الجُبْن والحليب سنقدم لكي اليوم أسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا ناجحة وهشة.
مقادير تحضير عجينة البيتزا:
- نصف كوب من اللبن الرايب.
- علبة صغيرة من الزبادي.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- 3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.
- مشكل جبن.
طريقة تحضير عجينة البيتزا:
- في وعاء عميق نضيف اللبن الرايب وعلبة الزبادي مع الخميرة والسكر ونقلبهم جيدا.
- نضيف الزيت على الخليط ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق بالتدريج والملح والبيكنج بودر ثم نقوم بالعجن المتواصل بواسطة اليد لمدة عشر دقائق.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لتختمر.
- في هذه الأثناء يمكنك تحضير حشوة للبيتزا حسب الرغبة يمكنك حشوها لحمة مفرومة أو دجاج أو سدق أو بسطرمة.
- نقوم بإحضار صينية لخبز البيتزا نقوم بدهنها جيدا بالزيت.
- ثم نضع عجينة البيتزا في الصينية ونقوم نفرد العجين ونقوم باستخدام شوكة نحدث بها بعض الثقوب في عجينة البيتزا.
- نضع طبقة من الصلصة ونوزعها على العجينة ونضع فوقها طبقة من الجبنة الشيدر.
- ضعي الحشوة التي تفضلينها فوق الجُبْن والصلصة.
- ضعي طبقة من جُبْن الموزاريلا وطبقة من جُبْن الشيدر ثم نضيف شرائح من الجُبْن موزاريلا.
- ندخل البيتزا إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى يكتمل النضج.