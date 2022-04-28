طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل بكل سهولة

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البيتزا من الأكلات السريعة المفضلة لدى الكبار والصغار وهى مغذية لاحتوائها على الخضروات والبروتين في اللحوم والكالسيوم الموجود في الجُبْن والحليب سنقدم لكي اليوم أسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا ناجحة وهشة.

مقادير تحضير عجينة البيتزا:

نصف كوب من اللبن الرايب.

علبة صغيرة من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

3 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

مشكل جبن.

طريقة تحضير عجينة البيتزا: