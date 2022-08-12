طريقة عمل البطاطس البيورية باللحمة المفرومة والخضار مع بديل كريمة الطبخ أصنعيها بالمنزل بكل سهولة

تعد هذه الوصفة من الوصفات المميزة والسهلة وهي البطاطس البيورية باللحمة المفرومة من الوجبات اللذيذة التي لا تستطيعي أن تأكلي شيئًا بجانبها، ولا حتى الخبز، وذلك من مذاقها الرائع، لذلك سوف نتعرف معًا إلى طريقة عمل بطاطس البيورية باللحمة المفرومة والخضار مع بديل كريمة الطبخ بواسطة هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس البيورية باللحمة المفرومة

نوضح لكم بواسطة هذه الفَقَرة طريقة عمل البطاطس البيورية باللحمة المفرومة والخضار مع بديل كريمة الطبخ عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المقادير لتحضير كريمة الطبخ

واحد كوب من اللبن.

ملعقتين كبار من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من ألقشطه البلدي.

رشه من الملح.

لتحضير البطاطس البيورية

نصف كيلو من البطاطس مقطعة صغير.

قدر من الماء للسلق.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

مكعب ماجي.

ملح، وفلفل أسود.

¼ كوب من بديل كريمه الطبخ.

بقدونس مفروم.

لتحضير اللحمة المفرومة بالخضار

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة.

حبتين كوسه.

جزرة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

مكعبين ماجي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبهار اللحم.

رشه من الملح.

½ كوب ماء سلق البطاطس.

كوب إلا ربع من بديل كريمة الطبخ.

طريقة التحضير

لتحضير بديل كريمة الطبخ ضعي اللبن، والدقيق مع التقليب على البارد، ثم ارفعيها على النار مع التقليب إلى أن يصبح قوامه متماسك، بعدها ضيفي ألقشطه، مع رشه الملح، مع التقليب.

لتحضير البطاطس ضعيها في الماء، ثم أضيفي معها مرقة الماجي، والملح، والثوم، واتركيها إلى أن تغلي حتي تمام النضج، ثم في بوله أخرجي البطاطس، و اهرسيها، وأضيفي عليها القليل من ماء السلق الخاص بها، ثم الكريمة، مع رشه من الفلفل الأسود، والبقدونس، واخلطي المكونات كلها مع بعضها البعض.