طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بمكونات اقتصادية في منزلك

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تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم والتي يعشقها الكبار قبل الصغار، وبالتزامن مع شهر رمضان تصبح البسبوسة واحدة من الحلويات التي يتزايد البحث عن طريقة تحضيرها من قبل ربات البيوت اللاواتي تريدن تحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم خرافي، واليوم سنتعرف معا على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطعم يفوق جودة المحلات.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بمكونات اقتصادية في منزلك 1 8/4/2022 - 4:40 م
المحتويات
مكونات البسبوسة بالزبادي
مكونات شربات البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

مكونات البسبوسة بالزبادي

والآن حضري مكونات البسبوسة بالزبادي، فقط تحتاجين إلى:

  • 2 كوب من دقيق السميد.
  • ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
  • ملعقة كبيرة عسل أبيض.
  • كوب من الزبدة المذابة.
  • نصف كوب سكر أبيض.
  • كوب زبادي.
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مكونات شربات البسبوسة

  • نصف كوب سكر أبيض.
  • كوب ماء.
  • ملعقة كبيرة زبدة.
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

والآن نقدم لكم بالخطوات طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، فقط اتبعي ما يلي:

  • في وعاء عميق وجاف، قومي بخلط السميد مع الزبدة المذابة برفق بأطراف أصابعك دون تحويلها إلى عجينة.
  • قومي باضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر إلى الخليط السابق مع التقليب جيدا.
  • في صينية فرون قومي بدهنها بالزبدة ثم اسكبي المزيج في هذه الصينية.
  • ادخلي صينية البسبوسة إلى فرن حرارته 200 درجة.
  • عندما تصبح ذهبية اللون يتم اخراجها من الفرن.
  •  يتم تحضير شراب البسبوسة عن طريق غلي الماء والسكر ، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة دقيقة أخرى.
  • اضيفي الزبدة إلى الشربات مباشرةً قبل سكبه على البسبوسة.
  • بتم اضافة الشربات الساخن للبسبوسة فور نضجها، وتقطع بعد أن تبرد.
  • تقدم لأفراد الاسرة.
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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.



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