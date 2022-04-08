طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بمكونات اقتصادية في منزلك

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تعد البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم والتي يعشقها الكبار قبل الصغار، وبالتزامن مع شهر رمضان تصبح البسبوسة واحدة من الحلويات التي يتزايد البحث عن طريقة تحضيرها من قبل ربات البيوت اللاواتي تريدن تحضيرها في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم خرافي، واليوم سنتعرف معا على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطعم يفوق جودة المحلات.

مكونات البسبوسة بالزبادي

والآن حضري مكونات البسبوسة بالزبادي، فقط تحتاجين إلى:

2 كوب من دقيق السميد.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب سكر أبيض.

كوب زبادي.

مكونات شربات البسبوسة

نصف كوب سكر أبيض.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

والآن نقدم لكم بالخطوات طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، فقط اتبعي ما يلي: