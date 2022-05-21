طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وبسيطة

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البسبوسة من أحلى الحَلْوَيَات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ ويتم صنعها في جميع المناسبات المختلفة وغير المناسبات أيضا فيمكن تحضيرها واستخدمها كتحلية لأفراد الأسرة بعد الغداء واليوم سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة.

مكونات تحضير البسبوسة بالزبادي:

3 أكواب من دقيق السميد الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من السمنة المذابة.

نصف كوب من شربات الحَلْوَيَات البارد الثقيل.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند

لوز أو بندق حسب الرغبة.

مكونات شربات البسبوسة بالزبادي:

كوب وربع من السكر الأبيض.

كوب وربع من الماء.

عصير ليمون.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: