طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وبسيطة
البسبوسة من أحلى الحَلْوَيَات الشرقية التي تتميز بمذاقها اللذيذ ويتم صنعها في جميع المناسبات المختلفة وغير المناسبات أيضا فيمكن تحضيرها واستخدمها كتحلية لأفراد الأسرة بعد الغداء واليوم سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة.
مكونات تحضير البسبوسة بالزبادي:
- 3 أكواب من دقيق السميد الناعم.
- كوب كبير من الزبادي.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
- كوب إلا ربع من السمنة المذابة.
- نصف كوب من شربات الحَلْوَيَات البارد الثقيل.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند
- لوز أو بندق حسب الرغبة.
مكونات شربات البسبوسة بالزبادي:
- كوب وربع من السكر الأبيض.
- كوب وربع من الماء.
- عصير ليمون.
طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي:
- في وعاء عميق نضيف دقيق السميد وجوز الهند ونمزجهم جيدا.
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه السكر والزبادي والسمنة المذابة.
- ثم نضيف الشربات الثقيل ونخلط جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.
- نقوم بإضافة الخليط على السميد وجوز الهند ونقلب قليلا حتى تتغلف حبات السميد بالخليط.
- نقوم بإحضار صينية مقاس 28 سم ونقوم بدهنها بالسمن جيدا.
- نضع خليط البسبوسة بالزبادي في الصينية ونقوم بإدخالها إلي فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة على رف أوسط.
- نقوم بفتح الشواية قليلا حتى تأخذ لونا ذهبيا جميلا.
- نقوم بتحضير شربات البسبوسة في إناء نضع الماء والسكر ونرفعهم على النار حتى الغليان.
- عندما يغلي الشربات نضيف له عصير الليمون ونتركه يغلي قليلا ثم نرفعه من النار.
- نقوم بإضافة الشربات على البسبوسة الساخنة ونزينها بالمكسرات ونغطيها حتى تبقى طرية وتقدم.