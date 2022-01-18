طريقة عمل البسبوسة السادة مرملة مثل المحلات الشهيرة

تعد البسبوسة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية الشهيرة في بلاد الشرق الاوسط، وتتميز البسبوسة بطعمها اللذيذ علاوة على سهولة تحضيرها، حيث أن مكوناتها متوافرة في المنزل وخلال نصف ساعة يمكنك تحضيرها وتقديمها لاسرتك أو لضيوفك، ومن المعروف أن البسبوسة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة في الوزن، لذا على راغبي التخسيس عمل التناول منها.

مكونات البسبوسة

والآن نضع بين ايديكم مكونات البسبوسة السادة حتى تقومي بتحضيرها بطعم خيالي، يفوق طعم المحلات الشهيرة:

3 اكوب من دقيق السميد.

3/4 كوب من السمن.

3 ملعقة من جوز الهند الناعم.

3/4 كوب لين.

3/4 كوب من السكر الخشن.

معلقة طحينة.

نصف كوب من الشربات الثقيل.

مكونات شربات البسبوسة

كوب وربع سكر

كوب وربع ماء

نصف ليمونة معصورة

طريقة تحضير البسبوسة السادة

اخلطي السميد وجوز الهند معا داخل وعاء نظيف وعميق وجاف.

احضري صينية فرن مقاس 28 وأدهنيها بالسمن والطحينة.

في وعاء عميق اسكبي اللبن الدافىء والسمن الدافئة والسكر والشربات وقلبيهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.

قومي باضافة خليط السميد وجوز الهند إلى الخليط السابق.

قومي بالتقليب بهدوء حتى يصبح قوامها “مرمل”.

ضعي الخليط داخل الصينية مع التوزيع بشكل صحيح، واضغطيه جيدا لكي تكون متساوية تماما.

ادخلى الصينية في فرن ساخن عند درجة حرارة 220.

بعد أن يتحمر الوجه قومي باخراج الصينية من الفرن.

طريقة تحضير شربات البسبوسة