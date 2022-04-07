طريقة عمل الأوزي بالفريكة على الطريقة السورية باحترافية

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بعد أن تعرفنا على طريقة عمل الأوزي بالرز والبازلاء على الطريقة السورية، ولهواة ومحبي الفريكة، قررت نجوم مصرية أن تستضيف  الشيف المُبدع محمد تركماني لنتعرَّف معه على طريقة عمل الأوزي بالفريكة على الطريقة السورية باحترافية.

طريقة عمل الأوزي بالفريكة

مكونات ومقادير عمل الأوزي بالفريكة

  1. دجاجة كاملة.
  2. أربع حبات من الهيل.
  3. ورقتان من الغار.
  4. بصلة واحدة.
  5. كيلو غرام واحد من الفريكة الخشنة.
  6. بصلتان مفرومتان بشكل ناعم.
  7. نصف كوب زيت نباتي أو سمن.
  8. نصف كوب مكسرات مقلية.
  9. كنصف كيلو غرام من البازلاء.
  10. ملح حسب الرغبة.
  11. فلفل أسود حسب الرغبة.
  12. علبة من ورق الاوزي.
طريقة عمل الأوزي بالفريكة
طريقة عمل الأوزي بالفريكة
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طريقة عمل الأوزي بالفريكة

  1. نقوم بسلق الدجاجة بماء وأربع حبات من الهيل وورق الغار، مع الاحتفاظ بمرق الدجاج من أجل طهي الفريكة.
  2. نقوم بنقع الفريكة الخشنة بالماء المغلي لمده ساعه ثم تصفيتها بشكل جيد من الماء.
  3. نقوم بتشويح  البصل بالزيت حتي يتغير لونه إلى الذهبي، ثمَّ تضيف الفريكة مع التقليب حتي تتفتح الحبات.
  4. نضيف الملح ومرق سلق الدجاج ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة حتي تنضج الفريكة ويجف ماء الطبخ.
  5. نفرد عجينة الأوزي بشكل طوليّ ثم نلفّها بشكل رول ونُقطِّعها.
  6. نفرد الرول بشكل دائريّ ثمّ نضع دائرة العجين في قلب طبق ونضيف المكسرات المقليه ثم البازلاء والدجاج والفريكة
  7. نغلق أطراف العجينة على الحشوة مع ونضع القليل من الزبدة على وجه كل قطعة.
  8. نضع صرر الأوزي في فرن ساخن مدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة على درجة حرارة 100 إلى أن تأخذ اللون اذهبي.

صحة وعافية

طريقة عمل الأوزي بالفريكة
طريقة عمل الأوزي بالفريكة
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.



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