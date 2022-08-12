هل تملين من تحضير صدور الدجاج بالطريقة التقليدية، يمكنك أن تحضريها لعائلتك بطريقة مختلفة مثل الأستربس، فهي من أسهل الأكلات التي يمكن أن تحضريها سواء كانت لعائلتك أو لجميع مناسبتك، فهي عبارة عن صدور دجاج مخلية من العظم مقطعة إلى شرائح متساوية الحجم، مقليه في الزيت و محضرة بواسطة الدقيق و بعض التوابل من الفلفل و الكركم.

طريقة عمل الأستربس بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم المطاعم الشهيرة

الأستربس يعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار في جميع انحاء العالم، يمكنك أن تقدمها بمفردها وبجانب الصوصات الشهية والخبز الفينو، أو يمكنك تحضير البطاطس المحمرة أو المكرونة سواء كانت بالصوص الأحمر أو الأبيض، تابعي معنا طريقة تحضرها بكل سهولة بمطبخك.

طريقة عمل الأستربس

المقادير

صدور دجاج كاملة.

تتبيلة الدجاج

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقتين صغيرين بصل بودرة.

ملعقة ثوم بودرة صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

ملعقة حبهان بودرة صغيرة.

ملعقة زعتر صغيرة.

ملعقة كبيرة كاتشب او هوت صوص.

ملعقة صغيرة سكر.

معلقة بابريكا صغيرة.

مكونات الخلطة

كوب كبيرة دقيق ابيض.

3 معالق كبار نشا.

ملعقة صغيرة بيكينج باودر.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة ثوم بودرة صغيرة.

ملعقة بصل بودرة صغيرة.

ملعقة زعتر صغيرة.

ملعقة بابريكا صغيرة.

معلقة كاري صغيرة.

ملعقة بهارات فراخ صغيرة.

كوب مياه فاتر.

ملعقة صغيرة فلفل اسمر.

آخر طبقة في قرمشة الفراخ:

كوب كبير دقيق.

نصف كوب كبير نشا.

طريقة التحضير