طريقة عمل الأستربس بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم المطاعم الشهيرة
هل تملين من تحضير صدور الدجاج بالطريقة التقليدية، يمكنك أن تحضريها لعائلتك بطريقة مختلفة مثل الأستربس، فهي من أسهل الأكلات التي يمكن أن تحضريها سواء كانت لعائلتك أو لجميع مناسبتك، فهي عبارة عن صدور دجاج مخلية من العظم مقطعة إلى شرائح متساوية الحجم، مقليه في الزيت و محضرة بواسطة الدقيق و بعض التوابل من الفلفل و الكركم.
طريقة عمل الأستربس بخطوات سهلة وبسيطة وبطعم المطاعم الشهيرة
الأستربس يعتبر من الأكلات التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار في جميع انحاء العالم، يمكنك أن تقدمها بمفردها وبجانب الصوصات الشهية والخبز الفينو، أو يمكنك تحضير البطاطس المحمرة أو المكرونة سواء كانت بالصوص الأحمر أو الأبيض، تابعي معنا طريقة تحضرها بكل سهولة بمطبخك.
طريقة عمل الأستربس
المقادير
- صدور دجاج كاملة.
تتبيلة الدجاج
- ملعقة صغيرة فلفل اسود.
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقتين صغيرين بصل بودرة.
- ملعقة ثوم بودرة صغيرة.
- ملعقة كاري صغيرة.
- ملعقة حبهان بودرة صغيرة.
- ملعقة زعتر صغيرة.
- ملعقة كبيرة كاتشب او هوت صوص.
- ملعقة صغيرة سكر.
- معلقة بابريكا صغيرة.
مكونات الخلطة
- كوب كبيرة دقيق ابيض.
- 3 معالق كبار نشا.
- ملعقة صغيرة بيكينج باودر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة ثوم بودرة صغيرة.
- ملعقة بصل بودرة صغيرة.
- ملعقة زعتر صغيرة.
- ملعقة بابريكا صغيرة.
- معلقة كاري صغيرة.
- ملعقة بهارات فراخ صغيرة.
- كوب مياه فاتر.
- ملعقة صغيرة فلفل اسمر.
آخر طبقة في قرمشة الفراخ:
- كوب كبير دقيق.
- نصف كوب كبير نشا.
طريقة التحضير
- نغسل صدور الدجاج جيداً، ثم نقطعها شرائح طولية سميكة.
- نضعها في وعاء عميق ونضيف جميع التوابل التتبيلة والكاتشب ونقلهم جيداً.
- أذا كنتي ترغبين بتقديم بمذاق حار ضيفي ملعقة شيري صوص.
- ضعي صدور الدجاج بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتشرب أنسجة الدجاج من التوابل.
- أحضري وعاء كبير عميق، ثم ضيفي الدقيق والنشا وجميع التوابل التي تم ذكرها في الأعلى.
- نقلبهم جيداً ثم نصب الماء بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي أو بالملعقة.
- أخفقهم جيداً حتى تصبح المكونات سائلة وليس بها أي تكتولات.
- نحضر صينية أخرى لنحضر الكفر الأخير نضيف الدقيق والنشا، نضع الشرائح في الخلطة.
- نقلبهم من جميع الجوانب ثم نضعها بالدقيق والنشا ونقلبهم مرة أخرى.
- نضعهم بالتساوي في سرفيس جنباً وليس فوق بعضهم حتى لا يلتسقون لبعضهم.
- ضعي حلة عمية على النار وضيفي لتر من الزيت وأتركيه حتى يقدح.
- حمري الأستربس من جميع الجوانب حتى يصبح لونه ذهبي.
- قدميه ساخناً وقدمي بجانبه الصوصات المفضلة لديكم.