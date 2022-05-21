طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي اللذيذ
الأرز بلبن معشوق الجميع في الصيف أو الشتاء مع أنه حلي بارد ولكن يتناوله الجميع في أي وقت وبدون ملل تنوعت طرق تحضير الأرز بلبن وتنوعت طرق تزينه أيضا وهو مفيد وصحي لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الأرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات تحضير الأرز بلبن:
- 4 أكواب من اللبن كامل الدسم.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من القشطة.
- نصف كوب من الأرز الأبيض المغسول.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب كبير من الماء.
لتزين الأرز بلبن نحتاج إلى:
- ربع كوب من جوز الهند.
- ربع كوب من الزبيب.
- ربع كوب من المكسرات.
طريقة تحضير الأرز بلبن:
- في إناء على نار متوسطة نضيف اللبن ونضيف إليه القشطة ونقلب جيدا حتى تذوب القشطة مع اللبن.
- نقوم بإضافة الأرز المصري المغسول جيدا إلى اللبن والقشطة ونضيف إليه الماء.
- ثم نقوم بخفض درجة النار ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج الأرز جيدا.
- نقوم بإضافة السكر والفانليا إلى الأرز بعد النضج ونقلب المكونات جيدا.
- عندما يبدأ الأرز في الغليان نقوم برفعه من النار.
- يتم تقديم الأرز بلبن في الأطباق المخصصة له.
- نترك الأرز بلبن داخل الأطباق ليبرد تماما ثم ندخله إلى الثلاجة لمدة ساعتين.
- نقوم بتزين الأرز بلبن بجوز الهند والزيب والمكسرات أو حسب الرغبة ويقدم باردا.