طريقة عمل الأرز باللبن الكريمي اللذيذ

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الأرز بلبن معشوق الجميع في الصيف أو الشتاء مع أنه حلي بارد ولكن يتناوله الجميع في أي وقت وبدون ملل تنوعت طرق تحضير الأرز بلبن وتنوعت طرق تزينه أيضا وهو مفيد وصحي لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الأرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات تحضير الأرز بلبن:

4 أكواب من اللبن كامل الدسم.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من القشطة.

نصف كوب من الأرز الأبيض المغسول.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب كبير من الماء.

لتزين الأرز بلبن نحتاج إلى:

ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من المكسرات.

طريقة تحضير الأرز بلبن: