طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم بالطريقة الأصلية

طريقة عمل الأرز البسمتي دائما ما تبحث عنها الفتيات حديثة الزواج، حيث أنه مكون أساسي لمعظم الوجبات ولا تخلو منه مائدة طعام واحدة، ويتميز الرز البسمتي بالكثير من الفوائد الصحية المفيدة للحوامل لكن هناك بعض التحذيرات بالنسبة إلى مرضى السكري والقلب على وجه التحديد، ولذلك سيكون موضوعنا اليوم عن طريقة عمل الأرز البسمتي وأهم الفوائد التي يتمتع بها بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل الأرز البسمتي

سوف تحتاجين في هذه الوصفة إلى ثلاثة مكونات رئيسية وهي كوب واحد من الأرز البسمتي الجاف، وكوبين إلا ربع من الماء ورشة من الفلفل الأسود، أما بالنسبة إلى خطوات التحضير فقد لخصناها لك في النقاط التالية:

عليك غسل الأرز جيدا بالماء وضعيه في وعاء به ماء بكمية مناسبة، وقلبيه فيه لمدة 60 ثانية بهدف التخلص من النشا.

كرري غسل الأرز لأكثر من مرة حتى تجدين المياه أصبحت صافية تماما.

انقعيه في مياه أخرى لنصف ساعة.

بعدها قومي بوضع وعاء به ماء على النار وضيفي رشة ملح واتركيه إلى أن يغلي.

ضيفي الأرز وقلبيه واتركيه لفترة ربع ساعة على نار متوسطة.

بعدها ارفعيه من على النار واتركيه حتى تهدأ سخونته وصحة وعافية.

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فوائد الرز البسمتي

إن الرز البسمتي له فاعلية كبيرة في تقليل نسبة الإصابة بالإمساك حيث يسهل من الهضم وهو غني بالفيتامينات مثل فيتامينات ب كالثيامين الذي يحفز من وظائف الدماغ ويحسنها، ولكن هناك احتياطات بالنسبة إلى مرضى السكري والقلب، فيجب تجنب من يعانون من مرض السكري هذه الوصفة لأنها تساعد على رفع نسبة تركز السكر في الدم، وبالنسبة إلى مرضى القلب يفضل لهم استخدام الرز البسمتي بلونه البني لأن له كفاءة عالية في خفض معدل الكوليسترول في الدم ويقلل من الإصابة بالضغط العالي، أما بالنسبة إلى السيدات الحوامل فإنه يناسبهن للغاية ويمكن إضافة بعض البروتينات معه للحصول على وجبة غذائية متكاملة مغذية للحامل وللجنين.