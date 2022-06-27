ما كمية الماء المناسبة لكي لا يكون الأرز” معجنًا “؟

الأرز الأبيض يعتبر من الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري؛ فيتم إعداده في أغلب البيوت المصرية، بجانب مختلف الأكلات، كالخضراوات من البامية و البسلة، كما يُقدم مع كفتة داوود باشا، والكثير من الأكلات، سنتناول في هذا المقال طريقة عمل الأرز الأبيض وكمية الماء المناسبة؛ لكي لا يكون الأرز ” معجنا”.

أحيانا يكون نوع الأرز يحتاج لكمية ماء أكبر قليلًا، في حال أنكِ قمت باختبار نضج الأرز، ولم ينضج، يمكنك إضافة ربع كوب أو أقل من الماء على الأرز واتركيه على نار هادئة جدا لبضعة دقائق حتى ينضج، ولكن تابعيه لكي لا يحترق.

كما يستخدم كثير من الناس عقلة الإصبع لتحديد مقدار الماء المناسب؛ حيث يرتفع مستوى الماء عن مستوى الأرز مقدار عقلة إصبع فقط، فيمكن لك اتباع هذه الطريقة أيضا.