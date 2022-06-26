طريقة عمل أيس كريم المانجو اللذيذ بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة ظن يلجأ الكثير من الأفراد الي تناول المرطبات، وبالأخص الأيس كريم لما له من مذاق رائع يحبه الأطفال والكبار، ولكن أغلب الأمهات لا تفضل شرائه من الخارج، وتبحث عن طرق أعداد الأيس كريم في المنزل، وذلك لضمان تقديم شئ مفيد ونظيف لأبنائها وأسرتها، وتتعدد أنواع الأيس كريم وأطعامه المختلفة فيوجد بطعم المانجو، والشيكولاتة، والفانليا، والفراولة وغيرها، ولأن الجميع يحب المانجو، فسوف نعرض لكم طريقة عمل أيس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، بإستخدام الخلاط الكهربائي.

طريقة عمل أيس كريم المانجو اللذيذ

يرغب الكثير من الأفراد في تناول الأيس كريم لتقليل حرارة الجو، وكنوع من الترطيب والإحساس بالإنتعاش ، وسوف نعرض لكم طريقة عمل ايس كريم المانجة والتي تتوافر مكوناته في كل منزل وهي كالتالي:

نصف كيلو من المانجو المقشرة ومنزوعة النواه.

عصير ليمونه.

كوب من الحليب المكثف.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض النقي.

علبة من الكريم شانتية البودرة.

عدد 2 كوب زبادي.

نقاط من اللون الغذائي، ولكن هذا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الأيس كريم بسهولة ويسر بعد توافر المكونات السابق ذكرها كما يلي:

نضع جميع المكونات السابق ذكرها معاً في الخلاط الكهربائي.

نخلط المكونات جيداً لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

ثم نقوم بتفريغ الخليط في عبوة كبيرة.

نضع العبوة في الفريزر لمدة 8 ساعات أو أكثر حتي تمام التماسك.

بعد ذلك نخرج الأيس كريم من الفريزر ونوزعه في بولات صغيرة، ويقدم بارد.

وصفة أيس كريم المانجو والفراولة

المكونات:

عدد 2 كوب ونصف من الحليب المجمد.

ثلاث ملاعق كبيرة فانيليا.

حبه واحدة من المانجة المقطعة.

ثلاث ملاعق من الجيلاتين.

ست حبات من الفراولة الطازجة.

مكعبات من الثلج المجمد.

الطريقة: