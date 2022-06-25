تعتبر طريقة عمل أرز زيرو كنتاكي من الطرق الجديدة في عالم الطبخ، حيث إن أول من عمل أرز زيرو كنتاكي هو كنتاكي، وأطلق عليه اسم كنتاكي زيرو، بالإضافة إلى أنها من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص الذين يحبون أكلات كنتاكي كلها، وقد حاولت كثير من ربات المنازل عمل هذه الأكلات في المنازل إلا أن كنتاكي أحتفظ بتميزه في الطعم والرائحة المميزة للأكل.

طريقة عمل أرز زيرو كنتاكي

هذه الطريقة أشتهر بها كنتاكي عن غيره من المطاعم الأخرى، والأرز الزيرو كنتاكي من أطباق الأرز الشهية، ويقدم مضافاً إليه قطع من الدجاج، وطبق الأرز زيرو كنتاكي يطلب داخل فروع كنتاكي من الجميع صغاراً أو كباراً لطعمه اللذيذ، طريقة الأرز كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من الأرز.

عدد 1 مكعب من مرقة الدجاج.

عدد 1 ملعقة فلفل أسود وعدد 1 ملعقة كركم.

عدد 1 ملعقة ملح وعدد 1 ملعقة بهارات فراخ.

عدد 1 ملعقة سمنة وعدد 1 ملعقة زيت وبصل.

طريقة عمل أرز زيرو كنتاكي