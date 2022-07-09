طريقة طبخ “شيخ محشي الكوسة” على سفرة عيد الأضحى المبارك 

شيخ محشي الكوسة، أو الكوسة المحشية باللحمة المفرومة، واحدة من أجمل الأكلات في الوطن العربي، وخاصة على سفرة عيد الأضحى المبارك وبحث العديد من النساء عن وصفات جديدة ولذيذة..

مقادير شيخ محشي الكوسة

– 1 كيلو (كوسة مقورة)

– 1 كيلو زبادي

– نصف كيلو لحم مفروم

– 1 بيضة

– 2 ملعقة كبيرة صنوبر

– ملعقة كبيرة من الزبدة

– 2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة

– كوب من الزيت النباتي

– نصف كوب من البصل (مفروم)

– ملح – فلفل أسود

طريقة تحضير شيخ محشي الكوسة

* قومي بوضع الزبدة والزيت معًا على النار، وقومي بإضافة الصنوبر ثم البصل ثم اللحم المفروم، والملح، والفلفل الأسود، واتركي الخليط على النار 5 دقائق.

*اتركي اللحم حتى يبرد قليلًا، وقومي بدهن الكوسة المقورة ببعض الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بحشوها باللحمة المفرومة.

* اخلطي اللبن مع البيضة ثم ضعيه في قدر وضعي بعض النشا واستمري في تقليب الخليط حتى يتماسك، ثم رصي الكوسة بالقدر واتركيها على النار لمدة 4 دقائق.

*قدمي الكوسة مع بعض الأرز الأبيض أو البطاطا المحمرة.