طريقة سهلة يحبها الاطفال لعمل “البطاطس بالخضروات”
البطاطس بالخضروات في الطاسة من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في بِضع دقائق ويحبها الأطفال وفي نفس الوقت ستكون أكلة شهية ومُغذية تقدم من خلال السندوتشات الفرنساوي أو مع الخبز السوري أو تقدم بجانب الأرز،الطريقة ليست مرتبطه باللحم أو الدجاج فقط ولكن يمكن عملها من خلال البطاطس ، الفكرة تكمن في أن الكثير من صغار السن يحبون هذه السندوتشات ودائما ما يذهبون إلي مطاعم الوجبات السريعة لطلب سندوتشات البطاطس ومن هنا جاءت هذه الفكرة لنا في عمل هذا الطبقي الشهي.
مقادير شاورما البطاطس :
- 4 حبات من البطاطس
- 10 حبات فلفل اخضر أو ملون إن وجد
- 2 حبتين بصل
- زيتون اسود
- بهارات ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وبهارات بطاطس
- جبنة متوزاريلا لإضافتها مع السندوتش حسب الطلب
طريقة العمل :
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها وتقطيعها إلي صوابع.
- ثم نقوم بسلق البطاطس في حلة مع الماء حتى تصل إلي مستوى معقول من التسوية .
- نقوم بتقطيع الفلفل والبصل ثم وضعهم في طاسة مع قليل من زيت الطعام للتسوية وقبل أن يأخذ الفلفل والبصل لون الدبلان نقوم بإضافة البطاطس عليهم مع التقليب .
- ثم نقوم بوضع البهارات التي تم ذِكرها في المقادير .
- يتم تقليب البطاطس مع الفلفل والبصل لمدة عشر دقائق فقط وتكون بعد ذلك جاهزة للتقديم .
- نقوم بتجهيز الخبز الفرنساوي أو السوري أو خبز التورتيلا لحشوها بالبطاطس.
- في حالة إضافة نكهة أفضل البطاطس يمكن إضافة جبنة متوزاريلا علي الساندوتش .
- يمكن أيضا إضافة الكاتشب والمايونيز حسب الطلب.
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