طريقة سهلة يحبها الاطفال لعمل “البطاطس بالخضروات”

البطاطس بالخضروات في الطاسة من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في بِضع دقائق ويحبها الأطفال وفي نفس الوقت ستكون أكلة شهية ومُغذية تقدم من خلال السندوتشات الفرنساوي أو مع الخبز السوري أو تقدم بجانب الأرز،الطريقة ليست مرتبطه باللحم أو الدجاج فقط ولكن يمكن عملها من خلال البطاطس ، الفكرة تكمن في أن الكثير من صغار السن يحبون هذه السندوتشات ودائما ما يذهبون إلي مطاعم الوجبات السريعة لطلب سندوتشات البطاطس ومن هنا جاءت هذه الفكرة لنا في عمل هذا الطبقي الشهي.

مقادير شاورما البطاطس :