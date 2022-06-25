طريقة سمك التونة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لألذ وجبة سمك لأسرتك
سمك التونة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فضلا عن الفوائد الذي يحتوى عليها هذا النوع من الأسماك، فهو يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لتعزيز صحة القلب والأعصاب، كما يمكنك تناول سمك التونة أثناء اتباع الحمية الغذائية، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على طريقة عمل سمك التونة في المنزل.
طريقة سمك التونة في المنزل
يمكنك عمل سمك التونة في المنزل بالإضافة إلى المكونات التالية مثل الذي يباع في الأسواق، وتتمثل المكونات من الآتي:
- 2 كيلو سمك تونة.
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث أوراق من ورق اللورا.
- ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- نصف كوب عصير ليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض العادي.
- كوب من مرقة السمك.
- كوب من الخل.
- كوب من الزيت.
طريقة تحضير سمك التونة
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل أحلى سمك تونة في المنزل، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- نحضر السمك ونقوم بتنظيفه من الداخل والخارج وإزالة الرأس و الخياشيم والزعانف.
- نقوم بعد ذلك بغسل السمك بواسطة الدقيق والخل والملح جيدا ونتركه حتى يجف.
- نضع وعاء على النار به ماء حتى يغلي.
- ثم نضيف إلى الماء كلا من ورق اللورا والفلفل الأسود والكمون وشرائح الليمون حتى يتم الغليان.
- نضع السمك في الماء المغلي ونخفض درجة الحرارة لمدة ساعة على نار هادئة.
- نقوم بإخراج السمك من الماء المغلي ونضعه في ماء مثلج لمدة دقيقتين.
- نخرج السمك من الماء ونزيل القشور برفق والشوك حتى يصبح خالي تماما.
- نحضر برطمان زجاجي نضع به الزيت والليمون والملح وماء السلق ويقلب جيدا.
- نضع السمك في البرطمان ونتركه لمدة يومين قبل الاستخدام داخل الثلاجة.