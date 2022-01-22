طريقة جديدة لتحضير الجلاش بحشوة الدجاج والمشروم بمذاق مختلف ورائع

الدجاج من الأكلات التي يتم تحضيرها في وجبات الصواني التي تعتبر مميزة لأفراد العائلة وعند تحضيرها تقوم الأمهات بتحضيرها بهدف البعد عن الوجبات التقليدية وتحضير وجبة شهية، وتختلف طريقة تحضيره من مكان لآخر فمن الطريقة المعهودة للجلاش هي طريقة إعداده باللحمة المفرومة ولكن لا يفضل البعض إدخال اللحم بكميات كبيرة في تحضير الوجبات لذلك لجأ الكثير من ربات المنزل إلي استخدام بديل اللحم وهو لحوم الدواجن بالإضافة إلي بعض المكونات الإضافية من المشروم والخضار فهو يعطي مذاق مختلف للجلاش ويجعله مثل المطاعم وللتعرف على طريقة التحضير البسيطة يمكنك متابعة الخطوات التاليه خطوه بخطوه.

طريقة تحضير الجلاش بالدجاج والمشروم

مكونات التحضير:

عبوة من لفة الجلاش الأصلي.

ثمرة بصل مفرومة.

ملعقتين من الزبدة.

مكعبات من صدور الدجاج.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

شرائح من المشروم.

ثمرة جزر مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبنة الشيدر.

رشة من جوزة الطيب.

رشة من القرفة.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة التحضير:

نحضر مقلاة ونضع فيها ملعقة من الزيت على نار هادئة حتى يسخن الزيت ثم وضع البصل المفروم بالإضافة إلي شرائح المشروم المناسبة والبصلة المفرومة، ثم يتم إضافة مكعبات الدجاج الصغيرة بحيث يتم تقطيعه إلي قطع صغيرة جداً. نقوم بوضع البهارات من الفلفل الأسود والملح ويتم التقليب بإستخدام الملعقة باستمرار حتى تندمج جميع المكونات. عند الإقتراب من النضج يتم الوضع الجبنة الموزاريلا والشيدر ويتم تقليبهم معاً ثم إغلاق النار والإنتقال إلي تحضير الجلاش. نحضر صينية خاصه بالجلاش ويتم فرد طبقات الجلاش نصف اللفة ويفضل أن يتم دهن كل طبقة بالزيت ثم يتم وضع حشوة الجلاش في المنتصف ووضع عليه باقي كمية الجلاش. بعد الإنتهاء من وضع الجلاش في الصينية يتم تقطيعه إلي مربعات بسكين حادة ثم يتم إدخاله إلي الفرن لمدة ربع ساعه أو أكثر حتى تمام النضج وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم.

ملحوظة:

في حالة تفضيل الجلاش طري ولين بدلاً من الجلاش المقرمش يمكنك وضع كوب من الحليب مع بيضه وبعض التوابل الخفيفة على سطح الجلاش قبل إدخاله الفرن.