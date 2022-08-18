طريقة تحظير مهلبية التوت المشكل

مهلبية التوت ذات الطعم الرائع والمطلوبة بشكل كبير في عدد كبير من المطابخ العربية لجمال مذاقها وسرعة تحضيرها وبساطة مكوناتها فتستطيع تحضير طبق واحد منها يكفي لثلاثة أشخاص خلال عشرين دقيقة فقط.



المقادير :

كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

عبوة بسكويت شاي.

كوب من التوت المشكل .

2 ملعقة كبيرة من السكر لخليط التوت.

2 ملعقة كبيرة من الماء لخليط التوت.

ملعقة كبيرة من النشا لخليط التوت.

طريقة التحضير :

اسكب الحليب على النشا والسكر في وعاء، ثم اترك الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط.

ضع البسكويت على طبق التقديم.

نسكب المهلبية فوق طبقة البسكويت ونتركه يبرد، ثم نضع الطبق في الثلاجة لمدة ساعة.

نضع التوت والسكر في وعاء على نار متوسطة ونقلب حتى يذوب السكر ويمتزج الخليط.

اسكب الماء البارد على النشا وقلبهم جيدا ثم اسكب الخليط فوق التوت مع التقليب المستمر واتركه حتى يصبح كثيفًا.

نسكب المزيج فوق المهلبية ويُوضع في الثلاجة لمدة ساعة ويُقدّم بارداً.