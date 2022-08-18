طريقة تحظير ساندويش كباب بالسماق



تعلم معنا خطوات عمل ساندوتش الكباب بالسماق وقدمها على السفرة محمرة مع البطاطس المقلية والصوص المفضل يمكنك تحضير هذه الوجبة خلال ثلاثين دقيقة فقط لتكفي ثلاثة أشخاص.

المقادير :

ربع كيلو من لحم الكفتة المملح.

ملعقة كبيرة من البقسماط .

ملعقة كبيرة من السماق.

نصف ملعقة صغيرة من التوابل .

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من السماق للبصل.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

3 أرغفة من خبز الشراك.

حبة واحدة من الطماطم كبيرة الحجم ومقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الزيت لتحميص الساندويش.

طريقة العمل :

أولًا لتحضير الكباب:

نضع الكفتة في وعاء، ثم نضيف البقسماط والسماق والتوابل ونخلط جيداً.

نسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة.

تُشكّل أصابع الكباب وتُوضع في الطاسة ويُضاف الزيت وننتظر حتى ينضج.

نخلط شرائح البصل والسماق والبقدونس المفروم ونضعهم في طبق جانبي.

ثانيًا لعمل الساندويتش:

نضع الطحينة على خبز الشراك، ثم نضع الكباب وجزء من خليط البصل والسماق والبقدونس، نضيف شرائح الطماطم ويتم لف الساندويتشات على شكل رول.

نسخن طاسة على نار متوسطة ونحمر الساندويتشات على كلا الجانبين حتى تنضج ونقدمها ساخنة.