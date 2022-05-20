طريقة تحضير كيكة الشوفان الهشة

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يبحث العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظام طعام صحي عن وصفات لعمل أصناف حلوى تكون سعراتها قليلة وتتناسب مع النظام الغذائي ومن أسهل وألذ هذه الوصفات هي كيك الشوفان الصحي والمفيد.

مكونات تحضير كيك الشوفان الصحي:

2 ملعقة كبيرة من دبس التمر.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر البني.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من دقيق الشوفان.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من الحليب الساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القرفة.

رشه من الملح.

طريقة تحضير كيك الشوفان الصحي: