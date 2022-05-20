طريقة تحضير كيكة الشوفان الهشة
يبحث العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظام طعام صحي عن وصفات لعمل أصناف حلوى تكون سعراتها قليلة وتتناسب مع النظام الغذائي ومن أسهل وألذ هذه الوصفات هي كيك الشوفان الصحي والمفيد.
مكونات تحضير كيك الشوفان الصحي:
- 2 ملعقة كبيرة من دبس التمر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من السكر البني.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب من دقيق الشوفان.
- ربع كوب من جوز الهند.
- كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب وربع من الحليب الساخن.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشه من الملح.
طريقة تحضير كيك الشوفان الصحي:
- في وعاء عميق نضيف الشوفان ثم نضيف إليه الحليب الساخن ونقلب جيدا.
- ثم نضيف إليه القرفة وجوز الهند ونمزج المكونات جيدا.
- في وعاء أخر نضيف الزيت والسكر البني ونخفقهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا ونستمر بالخفق جيدا.
- نضيف إلى خليط البيض الدقيق المنخول جيدا مع البيكنج بودر والملح.
- نمزج جميع المكونات جيدا ثم نضيف خليط الشوفان واللبن إلى خليط البيض والدقيق ونستمر بالخفق حتى تتجانس كل المكونات.
- نقوم بإحضار صينية الكيك وندهنها بقليل من الزيت ونضع فيها خليط كيك الشوفان.
- ندخل صينية الكيك إلى فرن ساخن مقدّمًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة مع متابعة النضج.
- نخرج الكيك من الفرن دهنها وهي ساخنة بدبس التمر وتترك لتبرد تماما وتقدم.