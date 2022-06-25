طريقة تحضير كفتة الفراخ الشهية

إذا كنتم من محبين الأكلات المصنوعة من الفراخ فبالتأكيد عليكم تجربة كفتة الفراخ الشهية واللذيذة، وتختلف طريقة كفتة الفراخ من بين سيدة منزل إلي أخرى، وحيث أن الفراخ تحتوي علي العديد من المواد الغذائية المفيدة وكونها تحتوي علي البروتين الحيواني وفي نفس الوقت تعد بديلًا اقتصاديًا لكفتة اللحمة.

طريقة تحضير ألذ كفتة فراخ

يمكنك صنع كفتة فراخ لذيذة وشهية وبطريقة سهلة وسريعة، وتعد كفتة الفراخ وجبة مميزة وبإمكانك عمل ساندويتشات من كفتة الفراخ وتقديمها إلي أبنائك مع طبق من الطحينة، ولتحضير الكفتة يمكنك استخدام إي قطع من الفراخ أو استغلال القطع المتبقية من صدور الدجاج.

قومي بتحضير أشهى كفتة فراخ

عليكي تجهيز جميع المكونات المطلوبة لصنع كفتة الفراخ، وتكون المتطلبات الخاصة بتحضير كفتة الفراخ كالآتي:

فراخ فيليه بمقدار نص كيلو.

بقدونس مفروم.

بصلة مفرومة.

بهارات كفتة.

ملح.

فلفل أسود.

بيضة.

بقسماط.

زيت طعام.

جهزي أفضل كفتة فراخ

بعد تجهيز المكونات قومي بالخطوات الآتية: