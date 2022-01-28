طريقة تحضير فيليه اللحم بالصويا صوص والبروكلي بالخطوات

فيليه اللحم من أكثر الأكلات الصحية جداً كما يمكن للمتابعين في حميات غذائية أكل هذا الطبق، وذلك لاحتوائه على الخضروات مثل البروكلي، كما لا يوجد فيه نسبة كبيرة من الدهون، والمعرف عن قطعة لحم الفيليه أنها من لحم البقر وتكون من الوسط، وذلك لأنها سريعة الطهي ولا تأخذ وقت كبير في إعدادها، لذلك سنقدم لكم أكثر الطرق نجاحاً في طهي فيليه اللحم بالبروكلي والصويا صوص.

طريقة تحضير فيليه اللحم بالبروكلي:-

يمكن تحضير فيليه اللحم بالعديد من الطرق وإضافة الكثير من الخضروات الأخرى ولكن يفضل استخدام البروكلي لأنه خفيف وصحي، ولمعرفة الطريقة والمكونات كالتالي:-

مكونات الصلصة:-

5 جرام من زيت الذرة.

8 جرام من الثوم المفروم.

4 جرام من الزنجبيل.

50 جرام من مرقة الدجاج.

10 جرام من السكر.

10 جرام من الملح.

20 جرام دقيق ذرة.

40 جرام صويا صوص.

200 جرام بروكلي.

200 جرام قرون الذرة.

200 جرام بقدونس مفروم ناعم.

20 جرام زيت السمسم.

10 جرام فلفل أسود.

800 جرام فيليه لحم.

120 جرام سمسم.

20 جرام زيت الذرة للتحمير.

طريقة التحضير:-

قومي بتقطيع البروكلي والذرة لشرائح بالطول ويجب أن تكون رفيعة ثم قومي بتسخين طاسة وضعي زيت السمسم وثم ضعي البروكلي والذرة في الزيت لمدة 3 دقائق وأضيفي البقدونس، ثم ضعيه في طبق.

اغسلي قطعة اللحم جيداً وجفيفها ثم قطعيها وقومي بشويها في زيت الذرة في الفرن.

ثم غمسي قطع اللحم في زيت السمسم وضعيه فوق البروكلي وشرائح الذرة.

تحضير الصلصة:-