طريقة تحضير فطائر هشة

إذا كنتي تبحثين عن أكلات لذيذة وشهية في نفس الوقت، فأن الفطائر الهشة هي الاختيار الأنسب لكً، وذلك لكون الفطائر من الأطعمة المفضلة للجميع سواء كانت للأطفال أو الكبار، وهي واحدة من الأكلات اللذيذة جدًا والشهية، وتختلف طرق إعداد الفطائر الهشة من ربة منزل إلي أخري.

قومي بتحضير ألذ فطائر هشة

حيث تمتلك كل سيدة لمسة خاصة بها تضيفها لصنع فطائر لذيذة وشهية، فنقدم لكم طريقة تحضير مضمونة ومتميزة، وبإمكانكِ إضافة الحشوات المختلفة لهذه الطريقة، حيث يمكنك صنع الفطائر الهشة المحشية باستخدام الحشوات التالية:

حشوة المربي.

أنواع الجبن المختلفة.

إضافة حشوات الشوكولاتة العادية أو شوكولاتة البندق.

حشوات الخضار المتنوع.

أفضل طريقة لتحضير الفطائر الهشة

لتحضير الفطائر بطريقة مثالية فعليكِ تجهيز مكونات الوصفة المختلفة بعد اختيار نوع الحشوة أو بإمكانك صنع الفطائر سادة بلا إي حشوة، وتكون المكونات المطلوبة لإعداد الوصفة كالتالي:

3 أكواب من الدقيق النقي.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة سكر.

رشة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ.

طريقة تجهيز ألذ فطائر هشة

بعد تحضير المكونات عليكي القيام بالخطوات الآتية: