طريقة تحضير شوربة الفطر بدون كريمة

3 ملاعق كبيرة من الزيت ونقوم بوضع البصل المبشور والفلفل المقطع الى شرائح مع ونقوم بتحريكهم حتى يتحول لونهما الى الون الفاتح بعد ذالك نقوم باأضافة الفطر ونتركها لمدة 2-3 دقائق لتغلي.

ثالثا : نقوم باأضافة ملعقة كبيرة من الزبدة على نار عالية حتى يسقى الفطر ويمتص الماء ،ثم نضيف 2.5 ملعقة كبيرة من الدقيق ،ونقوم بالأضافة 500 مل من الماء البارد ونقوم بتحريكهم مع بعض جيدا ونتركة يغلي، أضف 500 مل من الماء الساخن عندما يبدأ في الغليان ، دعونا نضيف 250 مل من الحليب إلى درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق على النار.