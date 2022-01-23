طريقة تحضير شوربة الفطر بدون كريمة
الفطر هو البديل لكل أنواع اللحوم لأنة يحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات الأزمة لخلايا الجسم، ويعتبر الفطر غذاء صحى لكل الأعمار كبار وصغار أيضا، ويقوم الفطر أيضا على حرق الدهون فى الجسم لانة يحتوى على مادة السيلينيوم، ويقوم الفطر أيضا باأمتصاص الكالسيوم لانة يحتوى على فيتامين د، وتتمتع شوربة الفطر بمذاق لذيذ للغاية، وهوة من الأطباق السهلة فى تحضيرها فى المنزل ويمكنن تقديمها بكل سهولة لكل أفراد اسرتك، تابعي معي هذا المقالة لتتعرفى على طريقة عمل شوربة الفطر بكل سهولة.
المكونات :
- 1 بصل
- 17 فطر
- نصف فلفل كابيا
- 3 ملأعق كبيرة زيت
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ملح / 8 جرام
- شبت صغير
- 500 مل من الماء البارد
- 2.5 ملعقة كبيرة من الدقيق
- ملعقة كبيرة من الزبدة على
- 250 مل من الحليب إلى
طريقة التحضير :
- أولأ : نحضر بصلة ونقوم بتقطيعها شرائح صغيرة او نقوم ببشرها ونحضر نصف فلفل كابيا ونقوم بتقطيعة شرائح صغيرة ونحضر 17 حباية من الفطر ونقوم بتقطيعها أيضا الى شرائح صغيرة لنقليها حتى يتحول لونها إلى اللون الفاتح.
- ثانيا : نحضر وعاء ونضعة على النار ونضع بة 3 ملاعق كبيرة من الزيت ونقوم بوضع البصل المبشور والفلفل المقطع الى شرائح مع ونقوم بتحريكهم حتى يتحول لونهما الى الون الفاتح بعد ذالك نقوم باأضافة الفطر ونتركها لمدة 2-3 دقائق لتغلي.
- ثالثا : نقوم باأضافة ملعقة كبيرة من الزبدة على نار عالية حتى يسقى الفطر ويمتص الماء ،ثم نضيف 2.5 ملعقة كبيرة من الدقيق ،ونقوم بالأضافة 500 مل من الماء البارد ونقوم بتحريكهم مع بعض جيدا ونتركة يغلي، أضف 500 مل من الماء الساخن عندما يبدأ في الغليان ، دعونا نضيف 250 مل من الحليب إلى درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق على النار.
- رابعا : واخيرا نقوم بوضع التوابل ملعقة صغيرة فلفل أسود وملعقة صغيرة ملح ونضع شبت صغير ونقوم بتحريكهم جيدا والآن جاهز للتقديم.