طريقة تحضير شوربة العدس بالخضار والشوفان خطوة بخطوة

شوربة العدس بالخضار والشوفان لذيذة جداً كما أنها تتميز بمذاق مختلف عن باقي أنواع الشوربة، والجدير بالذكر أن شوربة العدس تعطي دفء للجسم غير طبيعي، لذلك يتم طبخها بكثرة في فصل الشتاء، بالإضافة لذلك فإن العدس يقوي المناعة ويمنع هشاشة العظام، كما يحمي القلب من تصلب الشرايين، وبالنسبة للشوفان فهو يعزز الجهاز المناعي ويعطي إحساس بالشبع كما أنه مصدر أساسي للبروتينات وينظم عملية الهضم.

طريقة تحضير شوربة العدس بالخطوات:-

يوجد طرقة كثيرة لشوربة العدس ولكن أفضلها شوربة العدس بالشوفان والخضراوات وهي كالتالي:-

المكونات:-

كوب ونصف عدس أصفر مجروش.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

3 ملاعق طعام كبيرة من زيت نباتي.

5 ملاعق طعام كبيرة من الشوفان.

عدد 6 أكواب من الماء.

ملح حسب الرغبة.

زعفران.

معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

عدد 2 طماطم مقطعة مربعات.

طريقة التحضير:-

قومي بغسل العدس جيداً بالماء وصفيه ثم ضعيه في وعاء ونضع عليه الماء.

يترك على النار ليغلي ونقوم بإزالة الرغاوي التي تظهر على وجه الماء.

ونقوم بإضافة الطماطم والشوفان والملح والكركم والكمون والنعناع المجفف والزعتر الجاف والزعفران ويتم تركهم على النار لتنضج المكونات.

تترك الشوربة على درجة حرارة متوسط لهادئة ليصبح قوامها سميك ويتم التحريك من وقت لآخر.

بعد نضج المكونات نقوم بوضع الشوربة غي الخلاط لنهرسها جيداً ليصبح الخليط ناعم.

نقوم بوضع الشوربة مرة أخرى على النار وتترك حتى تغلي لمدة دقيقتين.

بعد الغليان نقوم بغلق الحرارة ونضع عليها البقدونس المفروم وهكذا تصبح الشوربة جاهزة على التقديم.

وتقدم الشوربة مع عيش محمص في الفرن أو أرز أبيض، كما يمكن تقديمها من دون أي شيء بجانبها، وتقدم الشوربة كمقبلات في بعض المطاعم.

طريقة تحضير شوربة العدس بالشوفان والبطاطس:-

المكونات:-

كوب ونصف عدس أصفر.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

3 ملاعق طعام كبيرة زيت.

5 ملاعق طعام كبيرة من الشوفان.

عدد 6 أكواب من الماء.

ملح حسب الرغبة.

بطاطس مقطعة مكعبات.

معلقة من الكركم.

ملعقة من الكمون.

عدد 2 طماطم مقطعة مربعات.

طريقة التحضير:-