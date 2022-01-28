سلطة “سيزر” هي سلطة شهيرة تعتمد على الدجاج والخس بشكل أساسي، اخترعها الطباخ الإيطالي المكسيكي المولد سيزر كارديني، اشتهرت هذه السَلطة في الولايات المتحدة الأمريكية و العالم أجمع، وتميّزت بنكهة الصلصة الخاصة بها والتي منحتها مَذاقاً رائعاً، الشيف المُبدع محمد تركماني يُقدم لنا من خلال نجوم مصرية طريقة تحضير سلطة سيزر بالدجاج في المنزل باحترافية.

مقادير ومكونات سلطة سيزر بالدجاج

1. نصف كيلو دجاج

2. حبتان من الطماطم

3. 100 غ من الخس

4. مايونيز

5. صويا صوص

6. ليمون

7. 50 غ من جبنة التشيدر

8. خُبز توست

مقادير صوص سلطة سيزر بالدجاج

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1. 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2. ملعقة ونصف كبيرة من عصير الليمون الطازج

3. ملعقة صغيرة من الصويا صوص

4. ملعقتان كبيرتان من المسترد

5. ¼ ملعقة صغيرة من السكر

6. ¼ ملعقة صغيرة من الملح

7. ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض

8. فص من الثوم المهروس

9. كوب ونصف من قطع الخبز (التوست) المحمص.

طريقة تحضير سلطة سيزر بالدجاج

1- نقوم بتنظيف صدور الدجاج وتقطيعها ثم شويها جيداً.

2- أثناء طهي الدجاج، نقوم بتحضير صوص سلطة سيزر من خلال خلط كل من المكونات الخاصة بها.

3- نضع كُلاً من الدجاج المشوي والخس والبندورة ونخلطهم ثم نضيف لهم صوص السلطة والجبنة والخبز المحمص مع الخلط بشكل جيد.

صحة والعافية