سنتناول في هذا المقال طريقة عمل بط محشي بالفريك، وهي أكلة شهية للغاية ويشتهر بها المطبخ المصري، كما أن البط يحتوي على الكثير من الدهون الصحية، ويتم طبخه بطرق عديدة من سلق أو حشو أو في الفرن، سنقدمه لكم طريقته محشيًا بالفريك.

المقادير

بطة متوسطة في الحجم.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة جداً.

ثلاث بصلات مقطعة إلى شرائح.

حبة من الطماطم المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من الفريك.

بهارات دجاج.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ورق لورة.

طريقة تحضير بط محشي بالفريك

اغسلي الفريك جيدًا، ثم انقعيه في ماء لمدة ساعة، ثم ضعيه بمصفاه حتى يتصفى جيدًا.

سخني الزيت والزبدة في وعاء بحجم متوسط على نار متوسطة.

أضيفي الفريك وقلبيهم معًا حتي يصفر لونه.

أضيفي البصل و الطماطم المبشورة والملح والفلفل وشوحيهم على النار لمدة عشر دقائق على نار هادئة جدًا.

أحضري البطة وقومي بغسلها جيدًا بالخل والملح والدقيق والليمون، ثم اغسليها باستخدام المياه.

قومي بحشي البطة بخلطة الفريك التي قد قمتِ بإعداده.

ثم أحضري صينية فرن، وضعي فيها شرائح البصل وورق اللورة ورشة ملح وفلفل، و فوقهم البطة ورشي عليها الملح والفلفل وبهارات الدجاج وكوبًا كبيرًا من الماء، ثم غطيها بورق فويل.

قومي بتشغيل الفرن على نار متوسطة ثم ضعي الصينية.

بعد ساعة أخرجيها من الفرن، وقومي بنزع ورق الفويل و أدخليها إلى الفرن مرة أخري على الشواية واتركيها حتي تمام النضج و اﻹحمرار.

وبهذا نكون قد عرضنا لكم طريقة تحضير بط محشي بالفريك، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.