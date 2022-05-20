طريقة تحضير بسكويت النُّشادر المقرمش بخطوات سهلة

طريقة تحضير بسكويت النُّشادر المقرمش بخطوات سهلة
بسكويت النُّشادر من الحَلْوَيَات التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي ولا يقتصر تقديمها في أيام عيد الفطر فقط بل يطلبه الجميع دائما وخاصة الأطفال يحبون تناول بسكويت النُّشادر مع الشاي بلبن في الصباح وهو سهل التحضير وبمكونات متوفرة في كل منزل.
مكونات تحضير بسكويت النُّشادر:
- نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول جيدا.
- 2 كوب ونصف من السكر الأبيض البودر.
- 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب الدفئ.
- ملعقة كبيرة من النُّشادر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشه صغيرة من الملح.
طريقة تحضير بسكويت النُّشادر:
- إحضار العجان ونضع فيه الزبدة والسكر البودر ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق ثم نضيف إليهم الفانيليا.
- نقوم بخلط النُّشادر مع الحليب الدفئ ثم نضيفهم إلى العجان مع الخفق جيدا.
- نضع على وعاء الدقيق الملح والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.
- نضيف الدقيق بالتدريج إلى العجان مع الاستمرار في الخفق ثم نعجن العجينة باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- نترك عجينة البسكويت ترتاح لمدة ربع ساعة ثم إحضار كيس الحلواني ونضع فيه العجينة.
- دُهْن صينية الخبز تشكيل البسكويت داخلها.
- ندخل صينية البسكويت لفرن ساخن مقدّمًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تماما ويقدم.