طريقة تحضير بسكويت النُّشادر المقرمش بخطوات سهلة

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بسكويت النُّشادر من الحَلْوَيَات التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي ولا يقتصر تقديمها في أيام عيد الفطر فقط بل يطلبه الجميع دائما وخاصة الأطفال يحبون تناول بسكويت النُّشادر مع الشاي بلبن في الصباح وهو سهل التحضير وبمكونات متوفرة في كل منزل.

مكونات تحضير بسكويت النُّشادر:

نصف كيلو من الزبدة الغير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول جيدا.

2 كوب ونصف من السكر الأبيض البودر.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب الدفئ.

ملعقة كبيرة من النُّشادر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت النُّشادر: