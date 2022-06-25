طريقة تحضير بانيه الدجاج

نقدم لكم طريقة عمل بانيه الدجاج المنقذة لمساعدة ربات البيوت علي توفير الوقت مع تحضير ألذ وأجمل الأطعمة، وهناك عدة طرق لتحضير فيليه الدجاج وذلك علي حسب تكات كل سيدة منزل، وتتفنن ربات المنازل في الوصفات عن طريقة إضافة لمستها الخاص إلي كل أكلة.

أفضل طريقة لإعداد بانيه الدجاج

يعتبر بانيه الدجاج هو أكلة سريعة منقذة وفي نفس الوقت تتميز باللذة ويحبها معظم الأشخاص، لكن برغم سرعة تنفيذها فهناك عدة مشاكل تواجه السيدات أثناء إعدادها.

فإذا كنتي تريدين الحصول علي أفضلبانيه دجاج عليكي تجهيز المكونات الآتية:

مقدار نصف الكيلو من الدجاج الفيليه.

بيضتين كبيرتين.

بقسماط ناعم للتغطية.

كوب زبادي.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

واحد بصلة مفرومة.

نصف ليمونة.

ملح.

فلفل أسود.

كاري.

كمية مناسبة من زيت القلي.

طريقة رائعة لتحضير بانيه الدجاج المقرمش

بعد إحضار كل المكونات اللازمة لتحضير فيليه الدجاج يجب إتباع خطوات معينة للحصول علي القرمشة والطعم المناسب، وتكون خطوات التجهيز كالتالي:

أولًا يتم غسل الدجاج جيدًا والتأكد من نظافته التامة.

يتم خلط البصل المفروم مع المكونات الجافة، الملح ، والفلفل الأسود والكاري.

يضاف الخل والزبادي وعصير نصف ليمونة إلي الخليط، ثم يتم تقليبه جيدًا حتي تمام التجانس.

يتم وضع قطع الدجاج داخل الخليط مع الحرص علي تغطيتها جيدًا.

طريقة الحصول علي فيليه دجاج مقرمش

للحصول علي قرمشة جيدة يتم قلي الدجاج في كمية زيت كبيرة بعد القيام بالخطوات التالية: