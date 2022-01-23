طريقة تحضير “المَندي بالدجاج المُدخن” في المنزل باحترافية

المندي الخليجي وجبة رائعة وشهية مشهورة في دول الخليج والعالم العربي، تُقدَّم في جميع المناسبات وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وطعمها الشهي الذي يحبه جميع أفراد الأسرة.

نجوم مصرية بالتعاون مع الشيف المُبدع محمد تركماني تقدم لك سيدتي أسهل طريقة لتحضير أرز المندي بالدجاج المدخن

مكوّنات ومقادير المندي بالدجاج المُدَخَّن

1. كيلو غرام من الدجاج.

2. مُكعب من مرق الدجاج.

3. رُبع مِلعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

4. نصف مِلعقة صغيرة من الكركم المطحون.

5. مِلعقة صغيرة من البهار المشكل.

6. ربع مِلعقة صغيرة من الهيل المطحون.

7. رشّة من الفلفل الأسود.

8. ربع مِلعقة صغيرة من لون الزعفران، وصفار البيض.

9. ملعقة صغيرة من برش الليمون.

10. ملح حسب الرغبة.

مكوّنات الأرُز

1. ثلاثة أكواب من أرز بَسمتي.

2. بصلة مُقطعة إلى مُكعبات.

3. ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

4. حبة كبيرة من الطماطم.

تدخين المندي

1. قشر نصف حبة من الليمون.

2. قطعة من الفحم المُشتعل.

3. القليل من الزيت.

طريقة تحضير المندي بالدجاج المُدَخَّن

تحضير تتبيلة الدجاج

1. نقوم بتنظيف الدجاج من الداخل والخارج جيداً وتجفيفه بورق المطبخ.

2. نخلط مكوّنات التتبيلة ونضيف القليل من الماء، والزيت.

3. نقوم بتتبيل الدجاج بالخلطة من الداخل والخارج ثم نضعها جانباً.

تحضير الأرُز

1. نضع القليل من السمنة في قِدر على النار، ونقوم بتشويح البصل، والثوم على نار عالية.

2. ونضيف مرق الدجاج ثم بقية المكونات مع التحريك.

3. نقوم بتشويح كل المكوّنات السابقة على نار عالية.

4. نضع الارز المُصفى والماء المغلي ليغطيه ونتركه ليغلي ثم نتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة ونضيف البهارات.

شوي الدجاج

1. نضع شَبك على طبق الفرن ونضع الدجاجة المُتبَّلة على الشبك لتنزل الخلاصة من الدجاج إلى الأرز أثناء الشوي،

2. نغطي القِدر بورق الألومنيوم ونترك الدجاجة دون أن نغطيها

3. نضع القِدر في فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة تقريباً.

4. نغطي الدجاجة بورق الألومنيوم بعد أن تتحمر من الخارج في منتصف المدّة ثم نتركها لتنضج تماماً.

5. نُحضر قشر الليمون ونضع فيه القليل من الزيت، وقطعة من الفحم ونضعها على الأرز مع مراعاة تغطية الدجاج، والأرز ليكتسب الكل النكهة المدخنة وهو داخل الفرن مدّة خمس إلى سبع دقائق.

6. نسكب الأرز في طبق ونضع الدجاج فوقه ونزينه بالمكسرات والزبيب.

بصحة وعافية