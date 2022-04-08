طريقة تحضير الكريم الكراميل المنزلي أو الجاهز بخطوات سهلة وبسيطة 2022

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يعتبر الكريم الكراميل من الحلويات المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال، حيث يتميز بطعمه اللذيذ والبارد ويمكن تحضيره كوجبة تحلية في الإفطار أو السحور، تستطيع ربات المنزل صنع الكريم الكراميل إما جاهز أو بمكونات بسيطة في المنزل، اليوم سوف نعرفكم على طريقة سهلة لتحضير الكريم الكراميل في المنزل.

طريقة تحضير الكريم الكراميل المنزلي أو الجاهز بخطوات سهلة وبسيطة 2022 1 8/4/2022 - 3:15 م
المحتويات
مقادير الكريم كراميل الجاهز:
خطوات تحضير الكريم كراميل:
مقادير الكريم كراميل المنزلي:
خطوات تحضير الكريم الكراميل بالمنزل:

مقادير الكريم كراميل الجاهز:

  1. عدد 2 كأس من الماء.
  2. عدد 5 معالق من بودرة الحليب.
  3. علبة كريم الكراميل.

خطوات تحضير الكريم كراميل:

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  • أولا نقوم بوضع الكراميل والماء وبودرة الحليب في وعاء الطهي على النار.
  • وبعدها نبدأ بتحريك المكونات حتى تغلي، وبالتالي نضع أكياس السكر في أطباق تقديم.
  • ثم بعد ذلك نبدأ بسكب الكراميل في الأطباق وهي ساخنة، ثم ندخلها في الثلاجة حتى تبرد تماما.
  • وأخيرا نقوم بتوزيع الكريم الكراميل الجاهز على سطح الكراميل، ثم نضعها تبرد مرة ثانية وبالصحة والراحة للجميع.

مقادير الكريم كراميل المنزلي:

مقادير الكرميل

  1. ربع كأس ماء.
  2. نصف كأس سكر.
  3. ربع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقادير الكريمة

  1. نصف كأس سكر.
  2. كأس وربع من الحليب كامل الدسم.
  3. كأس ونصف من القشطة.
  4. عدد 3 حبات من البيض.
  5. عدد 3 من صفار البيض.
  6. نصف معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات تحضير الكريم الكراميل بالمنزل:

  • يجب وضع في إناء الطهي السكر والماء وعصير الليمون على النار، ونقوم بالتحريك حتى يتغير لون السكر ويصبح ذهبيا.
  • ثم نضع السكر في أطباق التقديم بسرعة حتى لا يجمد.
  • وبعدها نضع الحليب والقشطة في إناء الطهي على النار حتى يسخن دون الغليان.
  • ثم في وعاء آخر نضع البيض والفانيليا و القليل من السكر، وعندما يبرد الحليب نضيفه مع هذه المكونات تدريجيا مع التحريك المستمير.
  • وبالتالي يصبح لدينا خليط ذو قوام كثيف.
  • يجب تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.
  • ثم نقوم بسكب الخليط الكريمي على الكراميل، وندخله في الفرن مدة نصف ساعة حتى يكتسب اللون الذهبي.
  • بعد ذلك يتم إخراج الكريم الكراميل من الفرن.
  • وأخيرا توضع أطباق الكريم الكراميل في الثلاجة، حتى تبرد وتقدم باردة وبالصحة والراحة.
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هند صابر

هند صابر مغربية، حاصلة على دبلوم تمريض، أحب الكتابة في جميع المجالات.



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