طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة بالصور والخطوات

الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية المحببة لدى المصريين، وذلك لطعمها المتميز ومذاقها الرائع كما أن العزومات في مصر لا تخلو من الرقاق باللحم كما يوجد في الكثير من المناسبات، ولكل سيدة مصرية طريقة مختلفة في إعداد الرقاق لأسرتها، والجدير بالذكر أنها أكله تحتوي على الكثير من الدهون كما تحتوى على البروتينات، لذلك سنعرض عليكم أفضل طريقة لعمل الرقاق.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة:-

كما ذكرنا سابقاً يوجد الكثير من الطرق لإعداد الرقاق ولكن سنعرض لكم الطريقة المصرية الأصلية وهي كالتالي:-

مقادير اللحمة المعصجة:-

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد اثنين من البصل مفروم ناعم.

واحدة من الفلفل الرومي.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

سمن أو زبدة أو زيت.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

رشة شطة.

واحدة من الطماطم مقطعة مكعبات.

طريقة تحضير اللحمة:-

نقوم بوضع السمنة أو الزبدة في طاسة على النار.

بعد تسخين السمنة نقوم بوضع البصل المفروم ونقلب باستمرار.

ثم نقوم بوضع الفلفل الأخضر ونقلب قليلاً، ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونقلبها في الخليط.

نضع الملح والفلفل والشطة والبابريكا والكمون، ونقلبهم جيداً.

ثم نضع الطماطم المكعبات ويتركوا على النار حتى تمام النضج، ثم يرفع من على النار.

مكونات الرقاق باللحمة:-

ورقة جلاش كبيرة أو رقاق طري.

زبدة ذائبة أو سمنة.

اللحمة المعصجة.

مكس جبن أو جبنه موتزريلا.

كوب إلا ربع لبن.

بيضة.

فلفل أسود وملح.

طريقة التحضير:-