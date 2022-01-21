طريقة تحضير “الدجاج بالزعتر الأخضر” و “الباشميل” في المنزل باحترافية

تحتل الفِراخ أو “الدجاج” مكانةً مُتميزة في المطبخ العربي عموماً، وتتعدَّد الوصفات التي تعتمد على الدجاج لما تتضمنه من قيمة غذائية كبيرة وبهارات لذيذة تدخل في تركيبة جميع الوجبات التي تشتمل على الفراخ.

الدجاج بالزعتر الأخضر، وجبة ذات قيمة غذائية كبيرة وطعم شهي جداً، يُقدِّمها الشيف المُبدع محمد تركماني لموقع نجوم مصرية، ويشرح لنا أيضاً طريقة تحضير الباشميل في المنزل، إلى التفاصيل.

المكونات والمقادير

سوف تعتمد المقادير في هذه الوصفة على نصف كيلو غرام من شرحات الدجاج، ويُمكن مُضاعفة المقادير حسب الرغبة.

خلطة التتبيل

لتتبيل الدجاج يلزم

1. ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

2. ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

3. ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

4. قليلاً من الثوم.

5. ملعقة صغيرة من كاري دجاج.

6. القليل من زيت الزيتون

خلطة الباشميل

1. ملعقة كبيرة من الزُبدة.

2. ملعقة كبيرة من الدقيق.

3. كوب واحد من اللبن “الحليب”.

4. ملح، حسب الرغبة.

5. القليل من جوزة الطيب.

6. مكعب أو بودرة مرقة الدجاج “أساس الدجاج”

ويمكنك مضاعفة الكمية حسب الرغبة،

لإكمال خلطة الصوص

1. جرزة من الزعتر الأخضر الطازج

2. القليل من البصل

3. القليل من الثوم

طريقة التحضير

لتحضير خلطة التتبيل

نخلط مكونات خلطة التتبيل معاً ونقوم بنقع الدجاج فيها بحيث يُغَطَّى كاملاً ونتركه في هذه التتبيلة لمدة ساعة ليتشرَّب النكهة بشكل جيد وبالتالي الحصول على نتائج رائعة.

لتحضير صوص الدجاج بالزعتر

تحضير الباشميل

نضع الزُبدة والدقيق على النار ونحركها، ثم نضيف الحليب تدريجياً ونستمر بالتحريك إلى أن يصبح قوامه مُتماسكاً.

ملاحظة: للحصول على نتيجة أفضل، يجب ألا يستمر الخليط بالغليان لمدة طويلة.

تحضير الصوص

1. بعد تحضير الباشميل نضيف إليه الزعتر الأخضر والبصل والثوم.

2. نضرب مكونات الصوص بالخلاط حتى يتجانس، ثم نضعها على النار حتى يغلي قليلاً.

3. وأخيراً نقوم بشوي الدجاج على المقلاة بإضافة القليل من الزبدة وزيت الزيتون ومن ثم نضيف الصوص والقليل من الزعتر الأخضر.

بالصحة والعافية