طريقة تحضير الخبز البوري في المنزل
هو نوع من أنواع الخبز المشهورة في المطبخ الهندي والتي أصبحت في الوطن العربي وهو عبارة عن دوائر من عجينة بطريقة معينة ومقلي في الزيت ويتم تقديمه بجانب مختلف الوجبات وأهمها المشويات ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل العيش البوري.
تحضير الخبز البوري
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من الزبدة.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كمية من الزيت للقلي
طريقة التحضير
- نقوم بنخيل الدقيق ثم إضافتها إلى وعاء ذو حجم مناسب.
- إضافة كل من الملح والباكنج باودر إلى الوعاء، وخلطهما مع بعضهما بطريقة جيدة.
- عمل حفرة في وسط الدقيق، وإضافة كمية الزبدة الطرية لها، ثم خلطهما جيداً مع بعضهما، وإضافة كمية مناسبة من الماء إلى الخليط، للوصول إلى عجينة متماسكة.
- ترك العجينة لمدة لا تقل عن الساعتين، وفي مكان دافئ لكي ترتاح.
- مد العجينة بواسطة الشوبك الخاص بذلك، والاستمرار في ذلك لحين جعل العجينة رقيقة، ومن ثم تشكيلها لعدة دوائر، مع مراعاة تركها لمدة لا تقل عن النصف ساعة، لكي ترتاح.
- إضافة كمية من الزيت داخل وعاء ذو حجم مناسب، ووضعه على نار متوسطة الحرارة، إلى حين وصوله لدرجة السخونة المطلوبة.
- بعد مضي مدة لا تقل عن النصف ساعة، تضاف العجينة الدائرية إلى الزيت، وتترك لحين يكبر حجمها وتنتفخ، ويتغير لونها للون الذهبي.