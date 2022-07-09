طريقة تحضير الخبز البوري في المنزل

هو نوع من أنواع الخبز المشهورة في المطبخ الهندي والتي أصبحت في الوطن العربي وهو عبارة عن دوائر من عجينة بطريقة معينة ومقلي في الزيت ويتم تقديمه بجانب مختلف الوجبات وأهمها المشويات ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل العيش البوري.

تحضير الخبز البوري

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

كمية من الزيت للقلي

طريقة التحضير