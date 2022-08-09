طريقة تحضير البيتزا الصيامي بدون حليب أو بيض

من منا لا يحب البيتزا الإيطالية، فالأطفال والكبار يفضلون تناولها في أي وقت، وهي من الأكلات ذات الطابع الإيطالي، ومن إيطاليا تناقلتها كل المطابخ حول العالم، وكل بلد أضافت لها طابعًا خاصًا أضاف إليها مذاق أشهى حسب تقاليد كل شعب، فظهر منها البيتزا الشرقي، والبيتزا الحلو، وأيضًا البيتزا الصيامي التي يفضل تناولها البعض لمعتقدات دينية أو صحية.

كيفية عمل البيتزا الصيامي

تعتمد كيفية عمل البيتزا الصيامي على نفس طريقة البيتزا الإيطالية لكن دون إضافة البيض أو الحليب، فيتم التعويض عنهما بالزيت والماء الدافيء، وتشكل البيتزا لقطع أصغر في الحجم لنضج أسرع، وتخبز العجينة ونضع الإضافات عليها بالطريقة المعتادة، كما يمكن إضافة السمسم وحبة البركة لها بدلًا من الموتزريلا وتناولها مع وجبة الفطور.

مكونات البيتزا الصيامي

كيس خميرة فورية.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

4 كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر جاف.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت طعام.

معلقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

مكونات الصلصة:

علبة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

كميات متساوية من التوابل حسب الرغبة (بصل بودرة، وثوم بودرة، وبابريكا).

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

طريقة تحضير البيتزا

نقلب الخميرة في ربع كوب من الماء الدافي مع السكر، ثم نضيفها إلى الدقيق مع زيت الزيتون والزعتر.

نخلط العجينة بإضافة كوب وربع من الماء الدافئ بالتدريج.

بعد تمام التجانس تغطى العجينة وتترك جانبًا لتخمر، ثم نبدأ في تجهيز الصلصة.

نضع زيت الطعام في مقلاة على النار ويحمر فيه الثوم.

نضيف صلصة الطماطم وباقي المكونات في المقلات ونقلبهم جيدًا لمدة 10 دقائق.

بعد تخمر العجين نقطعه إلى قطع متوسطة الحجم ونفردها في صينية الفرن.

نضغط عالى العجين بظهر كوب لنفرده في الصينية، ثم نغطي كل القطع بالصلصلة ومكونات البيتزا الصيامي حسب الرغبة. (زيتون، ماشروم، فلفل ألوان، طماطم)

نضيف السمسم وحبة البركة حسب الرغبة وندخل صينية البيتزا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

يمكن تقديم البيتزا الصيامي بالحجم الطبيعي أو تقطيعها لقطع صغيرة، وهي تعتبر من الأكلات التي تصلح لوجبات الأطفال في المدارس أو التمارين، ويمكن إضافة مكونات أكثر إليها مثل الباذنجان والبصل أو فول الصويا، لتصبح بهذا وجبة غذائية متكاملة.