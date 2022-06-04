وصفات طبخ

طريقة تجفيف الخوخ بخطوات بسيطة

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الخوخ من الفاكهة المغذية و اللذيذة, لا تختلف فوائد الخوخ سواء كان طازجا أو مجففا, بل قد تكون فائدة الخوخ المجفف عالية و مركزة, فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية, ويساعد في علاج الامساك, لارتفاع نسبة الألياف به.

طريقة تجفيف الخوخ بخطوات بسيطة 3 4/6/2022 - 3:01 م

كما أنه مضاد للأكسدة , وغني بالأملاح و الفيتامينات, يقلل أعراض الشيخوخة و يكافح الإصابة بأمراض القلب و السرطان, و بامكانك أن تحصل على الخوخ طوال العام عن طريق تجفيفة بخطوات بسيطة كما يلي.

طريقة تجفيف الخوخ بخطوات بسيطة 1 4/6/2022 - 3:01 م

طرق تجفيف الخوخ:

بامكانك تجفيف الخوخ بطرقة سهلة في المنزل إما باستخدام الفرن أو عن طريق تجفيفه في الشمس.

طريقة تجفيف الخوخ في الفرن:

و هي طريقة سهلة و آمنة و سريعة في نفس الوقت واليكم الخطوات:

– غسل الخوخ بشكل جيد, يفضل نقعه في ماء و خل لمده عشر دقائق للـتأكد من نظافته.

– يقطع الخوخ شرائح صغيرة و بأحجام متساوية.

– نغمر شرائح الخوخ لعدة دقائق في كمية من عصير الليمون, أو البرتقال حتى لا يتأكسد بعد تقطيعه.

-نفرد الخوخ في صينية و ندخله في فرن حرارته 170 درجة.

-نترك باب الفرن مفتوح قليلا للسماح بخروج بخار الماء المتصاعد من الخوخ.

– يبقى الخوخ في الفرن إلى ان نتأكد من أنه غير طري أو اسفنجي, اي جاف تماما.

-نتركه ليبرد ثم نحفظه في إناء زجاجي نظيف محكم الغلق.

طريقة تجفيف الخوخ بخطوات بسيطة 2 4/6/2022 - 3:01 م

طريقة تجفيف الخوخ في أشعة الشمس:

يجب أن يكون الجو حار جدا ثم نتبع الخطوات التالية:

-نغسل الخوخ بشكل  جيد مع نقعه في ماء و خل قليلا.

-نقوم بتقطيع الخوخ إلى شرائح رقيقة و متساوية.

-نقوم برص الخوخ في صينية مفروشة بقطعة قماش قطنية.

-نضع الصينية في مكان يصله الشمس مباشرة و نتركه اسبوعين.

-نحرص على تقليب الخوخ يوميا, لنتأكد من تعرضه للشمس بشكل كلي, مع ادخال الخوخ في الليل داخل المنزل.

-بعد التأكد من جفاف الخوخ يوضع في إناء زجاجي نظيف, محكم الغلق.

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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