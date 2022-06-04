طريقة تجفيف الخوخ بخطوات بسيطة
الخوخ من الفاكهة المغذية و اللذيذة, لا تختلف فوائد الخوخ سواء كان طازجا أو مجففا, بل قد تكون فائدة الخوخ المجفف عالية و مركزة, فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية, ويساعد في علاج الامساك, لارتفاع نسبة الألياف به.
كما أنه مضاد للأكسدة , وغني بالأملاح و الفيتامينات, يقلل أعراض الشيخوخة و يكافح الإصابة بأمراض القلب و السرطان, و بامكانك أن تحصل على الخوخ طوال العام عن طريق تجفيفة بخطوات بسيطة كما يلي.
طرق تجفيف الخوخ:
بامكانك تجفيف الخوخ بطرقة سهلة في المنزل إما باستخدام الفرن أو عن طريق تجفيفه في الشمس.
طريقة تجفيف الخوخ في الفرن:
و هي طريقة سهلة و آمنة و سريعة في نفس الوقت واليكم الخطوات:
– غسل الخوخ بشكل جيد, يفضل نقعه في ماء و خل لمده عشر دقائق للـتأكد من نظافته.
– يقطع الخوخ شرائح صغيرة و بأحجام متساوية.
– نغمر شرائح الخوخ لعدة دقائق في كمية من عصير الليمون, أو البرتقال حتى لا يتأكسد بعد تقطيعه.
-نفرد الخوخ في صينية و ندخله في فرن حرارته 170 درجة.
-نترك باب الفرن مفتوح قليلا للسماح بخروج بخار الماء المتصاعد من الخوخ.
– يبقى الخوخ في الفرن إلى ان نتأكد من أنه غير طري أو اسفنجي, اي جاف تماما.
-نتركه ليبرد ثم نحفظه في إناء زجاجي نظيف محكم الغلق.
طريقة تجفيف الخوخ في أشعة الشمس:
يجب أن يكون الجو حار جدا ثم نتبع الخطوات التالية:
-نغسل الخوخ بشكل جيد مع نقعه في ماء و خل قليلا.
-نقوم بتقطيع الخوخ إلى شرائح رقيقة و متساوية.
-نقوم برص الخوخ في صينية مفروشة بقطعة قماش قطنية.
-نضع الصينية في مكان يصله الشمس مباشرة و نتركه اسبوعين.
-نحرص على تقليب الخوخ يوميا, لنتأكد من تعرضه للشمس بشكل كلي, مع ادخال الخوخ في الليل داخل المنزل.
-بعد التأكد من جفاف الخوخ يوضع في إناء زجاجي نظيف, محكم الغلق.