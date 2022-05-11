طريقة اللحمة المشوية بكل تكاتها مثل الجاهزة

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تُعد اللحمة المشوية من أشهى الأطباق والاساسيىة على مائدة الغداء بالإضافة إلى كونها غنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة للجسم، كما يوجد العديد من التتبيلات اللذيذة لتحضير اللحمة المشوية فلكل منها مذاقها الخاص الشهى أيضاً.

مقادير تحضير تتبيلة اللحمة المشوية:

كيلو من اللحم الريش الضاني.

نصف كوب من ماء البصل المبشور.

نصف كوب من ماء الطماطم المبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الروزماري.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية: