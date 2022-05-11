طريقة اللحمة المشوية بكل تكاتها مثل الجاهزة
تُعد اللحمة المشوية من أشهى الأطباق والاساسيىة على مائدة الغداء بالإضافة إلى كونها غنية بالبروتينات والفيتامينات المفيدة للجسم، كما يوجد العديد من التتبيلات اللذيذة لتحضير اللحمة المشوية فلكل منها مذاقها الخاص الشهى أيضاً.
مقادير تحضير تتبيلة اللحمة المشوية:
- كيلو من اللحم الريش الضاني.
- نصف كوب من ماء البصل المبشور.
- نصف كوب من ماء الطماطم المبشورة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الروزماري.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية:
- نقوم ببشر بصلتين كبيرتان بشرا ناعما ونقوم بوضعهم في مصفي ضيقة ووضع نصف ملعقة صغيرة من الملح عليهم وعصرهم جيدا حتى نحصل على ماء بصل مركز.
- ثم نقوم ببشر ثلاثة من الطماطم الكبيرة بشرا ناعما ونصفيها لكي نحصل على مائها.
- في وعاء عميق نضيف ماء البصل وماء الطماطم المبشورة والخل وعصير الليمون.
- ثم نضيف الزيت والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر والروزماري.
- نقلب التتبيلة جيدا حتى تمتزج كل المكونات معا.
- نقوم بدق لحمة الريش بأداة دق اللحم على منطقة اللحم فقط.
- نضيف لحم الريش في التتبيلة ونقلبها فيها جيدا.
- نغطي اللحمة براب وندخلها الثلاجة لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف.
- يمكنك شوي اللحمة على الفحم أو بفردها في صينية وإدخالها الفرن.
- أو يمكنك شويها بكل سهولة على الجريل بوضع مسحة من الزيت على الجريل ثم نصفي اللحمة من التتبيلة جيدا ونقوم بوضعها في الجريل الساخن مع تقليب اللحمة على الجانبين.