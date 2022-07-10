طريقة الكوارع بصلصة الطماطم
الكوارع من الوجبات الشهية المفضلة على مائدة عيد الأضحى المبارك, و لعمل ألذ طبق كوارع بصلصة الطماطم اليكم المقادير و الطريقة.
المقادير:
- 1 فردة كوارع مقطعة إلى قطع متوسطة.
- لتر ماء للسلق.
- ورق لورا.
- 3 فص حبهان.
- ملعقة زعتر أخضر طازج.
للصوص:
- ملعقة كبيرة سمن أو زيت.
- فلفل أسود.
- بصلة كبيرة مقطعة.
- 2 كوب عصير طماطم.
- ملعقة كبيرة صلصة طماطم معلبة.
- كوب شوربة كوارع.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 4 فصوص ثوم مفروم ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
الطريقة:
- تشوح الكوارح بدون مادة دهنية في حلة كبيرة على النار إلى أن يتغير لونها.
- يضاف الزعتر الطازج و ورق اللورا و الحبهان و كمية كافية من الماء المغلي يكفي لسلق الكوارع.
- تترك الكوارع على نار هادئة حتى يتم السلقو مع إزالة أي شوائب على وجه الماء باستمرار.
- في حلة أخرى على نار متوسطة توضع ملعقة كبيرة من السمن ثم يشوح البصل مع الفلفل الأسود حتى يصبح لون البصل شفاف.
- يضاف لثوم المفروممع الملح و الكزبرة الناشفة و يتم التقليب حتى تظهر رائحة الثوم.
- تضاف قطع الكوارع المسلوقة و تقلب مع البصل و الثوم ثم يضاف عصير الطماطم و الصلصة مع التقليب.
- تغطى الحلة و تترك الطماطم إلى أن تستوي ثم تضاف شوربة الكوارع و تغطى الحلة و تترك إلى أن تصل الصلصة إلى القوام المطلوب.
- تقدم الكوارع مع فتة معمولة بشوربة الكوارع أو مع أرز أبيض.