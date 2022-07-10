وصفات طبخ

طريقة الكوارع بصلصة الطماطم

الكوارع من الوجبات الشهية المفضلة على مائدة عيد الأضحى المبارك, و لعمل ألذ طبق كوارع بصلصة الطماطم اليكم المقادير و الطريقة.

المقادير:

  • 1 فردة كوارع مقطعة إلى قطع متوسطة.
  • لتر ماء للسلق.
  • ورق لورا.
  • 3 فص حبهان.
  • ملعقة زعتر أخضر  طازج.

للصوص:

  •   ملعقة كبيرة سمن أو زيت.
  •  فلفل أسود.
  • بصلة كبيرة مقطعة.
  • 2 كوب عصير طماطم.
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم معلبة.
  • كوب شوربة كوارع.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • 4 فصوص ثوم مفروم ناعم.
  • ربع ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

الطريقة:

  •  تشوح الكوارح بدون مادة دهنية في حلة كبيرة على النار إلى أن يتغير لونها.
  • يضاف الزعتر الطازج و ورق اللورا و الحبهان و كمية كافية من الماء المغلي يكفي لسلق الكوارع.
  • تترك الكوارع على نار هادئة حتى يتم السلقو مع إزالة أي شوائب على وجه الماء باستمرار.
  • في حلة أخرى على نار متوسطة توضع ملعقة كبيرة من السمن ثم يشوح البصل مع الفلفل الأسود حتى يصبح لون البصل شفاف.
  • يضاف لثوم المفروممع الملح و الكزبرة الناشفة و يتم التقليب حتى تظهر رائحة الثوم.
  • تضاف قطع الكوارع المسلوقة و تقلب مع البصل و الثوم ثم يضاف  عصير الطماطم و الصلصة مع التقليب.
  • تغطى الحلة و تترك الطماطم إلى أن تستوي ثم تضاف شوربة الكوارع و تغطى الحلة و تترك إلى أن تصل الصلصة إلى القوام المطلوب.
  • تقدم الكوارع مع فتة معمولة بشوربة الكوارع أو مع أرز أبيض.
شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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